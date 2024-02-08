虛擬銀行比較｜一行美元定存3個月享5%　8間香港虛銀優惠一覽

虛擬銀行／虛銀 2024｜本港近年致力發展數碼金融，2019年金管局共發出8個虛擬銀行（Virtual Bank）牌照。競爭激烈下，各間虛銀均豐富開戶迎新獎賞、高息港元及美元的定期、活期存款等優惠。 此外，以下資料僅供參考，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。 【2月7日更新】更新WeLab Bank資訊

虛擬銀行｜ Mox Bank：港元定存6個月為4厘 虛擬銀行Mox公布，推出全港首創定期存款利息即時派，現時以本金最少1港元，開立定存6及12個月定存，可分別享4%、3.2%年利率；24個月則享3%年利率。 另外，Mox表示，向零售客戶提供無上限任何港元存款額之 1.5%基本活存年利率，為現時全港最高的基本活存年利

率，相當於大部分本地銀行普遍提供活存年利率的1.7倍，適用於 Mox 所有活期存款戶口，包括 Mox 及 Mox Invest 戶口中任何金額的港幣存款，無任何附加條件；美元活存年利率亦已上調至1.5％，其適用於30萬美元或以下的存款。 詳情：Mox Bank 虛擬銀行｜ 平安壹賬通：港元定存4個月4.4% 平安壹賬通最近更新定存優惠，客戶現時開立4個月港元定期存款，可享4.4%年利率；6、12個月港元定期存款享3.8%；3個月享3.8%；而1個月則享3%。 至於一般活期儲蓄年利率，則統一為1.2%。 詳情：平安壹賬通銀行 虛擬銀行｜ WeLab Bank：6個月港元定存見4厘 WeLab Bank匯立銀行推出「GoSave 賞息賞機大抽獎」，在2月8日或之前，以10萬元開立指定的6個月4.2厘定期存款，即可參加大抽獎，而該行會在2月6日至2月9日，每天抽出3位得獎者，送出Apple iPhone 15 Pro Max （512 GB）。 開立定存達10萬元，可獲1次抽獎機會

開立定存達20萬元，可獲3次抽獎機會

開立定存達30萬元，可獲5次抽獎機會 該行「GoSave2.0」定期存款優惠，現開立12個月定存，可享3.8厘；6個月見4%；3個月及1個月分別為4厘及2厘；開立9個月亦享4厘。至於活期存款，首100萬港元資金可享0.01%年利率，及額外年利率。 詳情：WeLab Bank匯立銀行