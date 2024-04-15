虛擬銀行比較｜虛銀長定期享4%　8間香港虛銀優惠一覽

虛擬銀行／虛銀 2024｜本港近年致力發展數碼金融，2019年金管局共發出8個虛擬銀行（Virtual Bank）牌照。競爭激烈下，各間虛銀均豐富開戶迎新獎賞、高息港元及美元的定期、活期存款等優惠。
此外，以下資料僅供參考，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。
【4月15日更新】更新MOX Bank、富融銀行、平安壹賬通、WeLab Bank、Livi Bank、天星銀行資訊
虛擬銀行｜Mox Bank：港元定存6個月為3.3厘
虛擬銀行Mox公布，推出全港首創定期存款利息即時派，現時以本金最少1港元，開立定存6及12個月定存，可分別享3.3%、3.1%年利率；24個月則享3%年利率。
另外，Mox表示，向零售客戶提供無上限任何港元存款額之 1.5%基本活存年利率，為現時全港最高的基本活存年利
率，相當於大部分本地銀行普遍提供活存年利率的1.7倍，適用於 Mox 所有活期存款戶口，包括 Mox 及 Mox Invest 戶口中任何金額的港幣存款，無任何附加條件；美元活存年利率亦已上調至1.5％，其適用於30萬美元或以下的存款。
詳情：Mox Bank
虛擬銀行｜平安壹賬通：港元定存12個月4%
平安壹賬通最近更新定存優惠，客戶現時開立定期可享：
- 1個月︰3%
- 2個月︰3.8%
- 3個月 & 4個月︰3.8%
- 6個月︰3.8%
- 12個月︰4%
該行一般活期儲蓄年利率，3月1日起調整至2厘，不論新舊個人客戶、新舊資金，亦不設存款額、無需手續費及最低結餘要求，亦沒有任何條件或賺息任務。此外，該行的基本活期年利率為全港最高。
詳情：平安壹賬通銀行
虛擬銀行｜WeLab Bank：6個月港元定存見4厘
WeLab Bank匯立銀行「GoSave2.0」定期存款優惠，現開立12個月定存，可享4厘；6個月見3.7%；3個月及1個月分別為3.7厘及2厘；開立9個月亦享4厘。至於 活期存款，首100萬港元資金可享0.01%年利率，及額外年利率。
虛擬銀行｜Livi Bank：12個月定期息率達2.4厘
livi Bank 理慧銀行推出定存優惠，現於手機應用程式，叙造12個月港元定存，可獲2.4%息率，至於6個月定存則為2%息率；4個月見1.8%；3個月為1.5%；1個月及7天則分別為0.45%及0.25%。最少叙造20萬或以上港元。
虛擬銀行｜螞蟻銀行：eM+高收益賬戶3月起增至3.8厘
螞蟻銀行指，3月起調高eM+活期存款年利率，5萬至30萬元存款分檔可獲3.8厘，原本為1厘及0.5厘，並將最高利率存款上限由原來20萬提升至30萬元。
現時該行普通年利率，存入10萬元或以下為1%；10萬以上至20萬或以下，為0.5%；20萬或以上則採用活期儲蓄賬戶利率，即0.001%。
詳情：螞蟻銀行
虛擬銀行｜天星銀行：3個月定期享3.8厘
天星銀行指， 定期存款方面，6、9及12個月定存均享4厘息；至於3個月則為3.8厘、2個月及1個月存期分別為3及0.5厘年利率。
客戶亦可享首2萬港幣存款可享3.6厘的活期存款年利率；而舊客戶則享首2萬元1.2厘息率，2萬以上至30萬可享0.5厘。
詳情：天星銀行
虛擬銀行｜ZA Bank 眾安銀行：港元及定存息可達20厘
ZA Bank 眾安銀行為本地第一間獲發牌的虛銀，該行表示，
推出儲活期，贏20%的港元定存優惠活動，可打開 ZA Bank App > 在首頁撳「存款」> 再撳「賺在起跑線」查看。
該行普通一般港元存款設12個月、6個月、3個月及1個月，惟近期有所調低，現時年利率分別為3.01%、2.51%、2.21%及0.1%。而該行活期息率，首30萬港元存款只享有0.31厘的年利率，30萬港元以上更只得0.01厘。
詳情：ZA Bank眾安銀行
虛擬銀行｜富融銀行：3個月定存可享4厘息
富融銀行表示，現時開立6及12個月港元定期存款，利率分別為3.9及3.5厘，新舊個人銀行客戶均可享此優惠，不設存款額上限。而3個月的定存年利率則為4厘；1個月及1星期分別為2厘與0.05厘。至於該行活期年利率則為0.1%。
美元定存方面，該行現時3個月可享5.1%年利率；6個月定存為5%年利率，1元即可起存，新舊資金適用。
詳情：富融銀行
虛擬銀行｜常見問題
甚麼是虛擬銀行？
虛擬銀行即是指沒有實體，並主要透過網站、手機應用程式，處理提供存款、借貸、申請信用卡或扣賬卡等銀行服務...詳情按此
虛擬銀行｜現時香港有多少間虛銀？
2019年金管局共發出8個虛擬銀行（Virtual Bank）牌照，包括Mox Bank、平安壹賬通、WeLab Bank 、livi Bank、天星銀行、眾安銀行 ZA Bank、富融銀行及螞蟻銀行...詳情按此
虛擬銀行｜虛銀受金管局監管制度保障？
虛銀和傳統銀行一樣，均受金管局監管，亦是「香港存款保障計劃」的成員，用戶的存款可獲最高50萬元的存款保障，即是若虛銀不幸倒閉...詳情按此