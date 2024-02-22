虛擬銀行比較｜螞蟻下月調高eM+活期存款至3.8厘　8間香港虛銀優惠一覽

虛擬銀行比較｜8間香港虛銀存款利息及優惠一文睇清（am730製圖）

此外，以下資料僅供參考，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。

虛擬銀行／虛銀 2024｜ 本港近年致力發展數碼金融，2019年金管局共發出8個虛擬銀行（Virtual Bank）牌照。競爭激烈下，各間虛銀均豐富開戶迎新獎賞、高息港元及美元的定期、活期存款等優惠。

WeLab Bank匯立銀行「GoSave2.0」定期存款優惠，現開立12個月定存，可享3.8厘；6個月見3.8%；3個月及1個月分別為3.8厘及2厘；開立7、9個月亦享4厘。至於 活期存款，首100萬港元資金可享0.01%年利率，及額外年利率。

平安壹賬通最近更新 定存優惠 ，客戶現時開立4個月港元定期存款，可享4%年利率；6、12個月港元定期存款享3.8%；3個月享4%；而1個月則享3%。

另外，Mox表示，向零售客戶提供無上限任何港元存款額之 1.5%基本活存年利率，為現時全港最高的基本活存年利 率，相當於大部分本地銀行普遍提供活存年利率的1.7倍，適用於 Mox 所有活期存款戶口，包括 Mox 及 Mox Invest 戶口中任何金額的港幣存款，無任何附加條件；美元活存年利率亦已上調至1.5％，其適用於30萬美元或以下的存款。

虛擬銀行｜ 天星銀行：3個月定期享4.4厘

天星銀行指， 定期存款方面，6、9及12個月定存均享3.6至3.8厘息；至於3個月則為3.9厘、2個月及1個月存期分別為3及0.5厘年利率。

客戶亦可享首2萬港幣存款可享3.6厘的活期存款年利率；而舊客戶則享首2萬元1.2厘息率，2萬以上至30萬可享0.5厘。

詳情：天星銀行

虛擬銀行｜ ZA Bank 眾安銀行：港元及定存息可達20厘

ZA Bank 眾安銀行為本地第一間獲發牌的虛銀，該行表示，

推出儲活期，贏20%的港元定存優惠活動，可打開 ZA Bank App > 在首頁撳「存款」> 再撳「賺在起跑線」查看。

該行普通一般港元存款設12個月、6個月、3個月及1個月，惟近期有所調低，現時年利率分別為3.01%、2.51%、2.21%及0.1%。而該行活期息率，首30萬港元存款只享有0.31厘的年利率，30萬港元以上更只得0.01厘。

詳情：ZA Bank眾安銀行

虛擬銀行｜ 富融銀行：3個月定存可享4.厘息

富融銀行表示，現時開立6及12個月港元定期存款，利率分別為4及3.5厘，新舊個人銀行客戶均可享此優惠，不設存款額上限。而3個月的定存年利率則為4.1厘；1個月及1星期分別為2厘與0.05厘。至於該行活期年利率則為0.1%。

美元定存方面，該行現時3個月及6個月定存，均為5%年利率，1元即可起存，新舊資金適用；亦設外匯兌換優惠，若兌換美元可享10.8%加息券。

詳情：富融銀行