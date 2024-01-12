虛擬銀行比較｜AlipayHK餘額轉螞蟻銀行生利息　8間香港虛銀優惠一覽【持續更新】

虛擬銀行／虛銀 2024｜本港近年致力發展數碼金融，2019年金管局共發出8個虛擬銀行（Virtual Bank）牌照。競爭激烈下，各間虛銀均豐富開戶迎新獎賞、高息港元及美元的定期、活期存款等優惠。 此外，以下資料僅供參考，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。 【1月12日更新】更新資訊

香港虛擬銀行包括MOX Bank、平安壹帳通及weLab Bank。(資料圖片)