虛擬銀行｜傳富融銀行裁員20人涉主管級　Fusion Bank：配合銀行戰略升級優化現有商業計劃 (更新)

據了解，各部門若有人離職，亦未能作出招聘，因需預留空間引入內地微眾銀行員工，更表示公司會提供房屋津貼。

市傳消息指，今次裁員20人當中，多個部門接近「團滅」，即全數裁員，包括銀行卡業務、治理轉型部、總裁辦公室、財富管理業務等；合規、財務、人力資源亦傳有主管級員工；據悉市場部主管同樣被裁，日後由各部門自行決定如何就產品進行推廣；IT員工則被要求轉為合約工。

市傳有本地虛銀出現裁員情況。據了解，富融銀行（Fusion Bank）近日大手裁員，涉及員工約20人，包括主管級職位；另傳會讓內地微眾銀行員工取代部分職位。

富融銀行：配合銀行戰略升級優化現有商業計劃

就以上事件，富融銀行發言人回覆《am730》查詢，表示為配合該行戰略升級，優化現有商業計劃，並得到股東們的一致支持；又指該計劃將助銀行集中核心資源，服務不斷變化的客戶需求，以實現業務長期可持續發展。當中需涉及組織架構優化和調整以提升營運效能。

該行又稱，在銀行戰略升級和業務發展中，需要優秀的金融和科技人才加入團隊，會根據正常程序在市場上進行招聘。

此外，富融銀行指，將憑藉在金融科技領域的創新優勢，以普惠金融為目標，為客戶提供更多優質便捷的銀行服務，亦將陸續向市場推出新產品。

本地8間虛銀唯一虧損增幅達雙位數

翻查資料，去年8間本地虛銀業績中，富融銀行為唯一一間按年虧損增幅達雙位數的銀行。及後該行的行政總裁，於7月14日更換為內地「網上銀行」微眾銀行(Webank)戰略總監徐源宏，其後亦傳有數名微眾銀行的高層出任財務總監、技術總監等要職。