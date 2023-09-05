虛擬銀行｜螞蟻銀行賀3周年 用戶最多可獲3.5萬獎賞

虛擬銀行螞蟻銀行(香港)推出「先買後付」平台Ant Bank PayLater後，單在8月其用戶平均每日都會使用PayLater消費至少1次，顯示用分期方式已成為用戶每日習慣，99%用戶均準時還款。數據亦顯示，PayLater用戶選擇分1期付款者最多，佔逾7成。適逢螞蟻銀行成立3周年，銀行宣布即日起推出多重獎賞優惠，以感謝用戶一直以來的支持，最高可獲近35,000元獎賞。

為慶祝成立3周年，螞蟻銀行本月推出連串獎賞，即日起至9月30日，首次開通並使用Ant Bank PayLater的用戶，除了可獲高達725元迎新禮遇外，若於推廣期內成功完成1次支付，即可在每個星期三前往指定活動頁，搶33%存款寶活期年利率(總值超過2,800元)、3,000,000 A.Point積分(價值高達30,000元獎賞)，以及高達300元的電子禮券。