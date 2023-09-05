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財經
2023-09-05 18:35:42

虛擬銀行｜螞蟻銀行賀3周年 用戶最多可獲3.5萬獎賞

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虛擬銀行｜螞蟻銀行賀3周年 用戶最多可獲3.5萬獎賞

螞蟻銀行專為PayLater用戶獨家呈獻《N Music Festival》，9月24日於西九文化區舉行音樂慶典。

虛擬銀行螞蟻銀行(香港)推出「先買後付」平台Ant Bank PayLater後，單在8月其用戶平均每日都會使用PayLater消費至少1次，顯示用分期方式已成為用戶每日習慣，99%用戶均準時還款。數據亦顯示，PayLater用戶選擇分1期付款者最多，佔逾7成。適逢螞蟻銀行成立3周年，銀行宣布即日起推出多重獎賞優惠，以感謝用戶一直以來的支持，最高可獲近35,000元獎賞。

為慶祝成立3周年，螞蟻銀行本月推出連串獎賞，即日起至930日，首次開通並使用Ant Bank PayLater的用戶，除了可獲高達725元迎新禮遇外，若於推廣期內成功完成1次支付，即可在每個星期三前往指定活動頁，搶33%存款寶活期年利率(總值超過2,800)3,000,000 A.Point積分(價值高達30,000元獎賞)，以及高達300元的電子禮券。

虛擬銀行｜螞蟻銀行賀3周年 用戶最多可獲3.5萬獎賞

螞蟻銀行專為PayLater用戶獨家呈獻《N Music Festival》，9月24日於西九文化區舉行音樂慶典。

螞蟻銀行｜924日西九舉行音樂慶典

與此同時，螞蟻銀行專為PayLater用戶獨家呈獻《N Music Festival》，924日集合樂壇人氣組合及歌手，於西九文化區與一眾Ant Bank PayLater樂迷舉行音樂慶典。現有或於917日前成為PayLater的用戶，更可於918日中午12時前往指定活動頁，搶標準門票2(價值2,396元，包含美食券2)。另外，現有及全新用戶前往指定合作商戶、商場消費，可獲高達1,200元折扣優惠。

螞蟻銀行(香港)行政總裁梁妍勛表示，螞蟻銀行在香港成立3年期間，很高興透過以科技金融驅動的Ant Bank PayLater能夠為用戶提供靈活、便利的消費金融服務，並獲得廣大用戶支持。集團將繼續通過技術創新和與AlipayHK緊密合作，不斷提升用戶體驗及推出更多優質的金融產品。

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