虛擬銀行｜livi bank轉型後再縮規模，據報遣散約15人。(網上圖片)

本地虛擬銀行經營環境嚴峻，多間銀行連年虧損。有本地傳媒報道，由中銀香港（2388）控股的livi bank（理慧銀行）近期傳出遣散員工消息，並已向相關員工發內部通知。

livi bank計劃專注中小企業務拓展

據《信報》引述消息報道，livi bank自今年5月展開策略轉型，從零售業務轉向專注中小企業務拓展以來，再次遣散員工，當時員工總數約200名。

消息指，除中小企業務不在遣散之列，其他前中、後台部門皆有覆蓋，規模約10至15人，受影響員工本月已收通知並會陸續離開。而隨策略轉型，livi bank亦不再積極開展個人零售業務，原有貸款組合餘額到期後亦將逐步縮細。

就有關遣散消息，livi bank理慧銀行發言人回應，該行檢視業務發展策略後，於今年首季開始加快發展中小企商業銀行業務，持續提升創新貸款服務，完善保險產品及服務，同時「因應新的業務發展策略調整了人員配置」，今次策略調整將為行方奠定基礎實現長期可持續發展，並得到了主要股東的支持。自首季推出livi Business商業銀行服務以來，6個月內已吸引逾2,500間中小企開戶，貸款業務亦錄得顯著增長，有信心透過提質增效，加快邁向盈利目標。