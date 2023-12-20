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財經
2023-12-20 15:58:48

虛擬銀行｜Mox推港股美股交易 獨家基金1蚊入場

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虛擬銀行｜Mox推港股美股交易 獨家基金1蚊入場

Mox Bank宣布推出 Mox Invest，分階段開放給現有客戶使用此服務。(網上圖片)

虛擬銀行Mox Bank宣布推出 Mox Invest，分階段開放給現有客戶使用此服務，為香港首家同時提供港股美股交易及基金投資服務的虛擬銀行。客戶可在Mox app上註冊，成為首批體驗Mox Invest的用戶。完成註冊後，合資格客戶將會逐步受邀率先體驗Mox Invest相關服務，至於更多服務詳情仍有待公布。

虛擬銀行｜Mox Invest可交易美國零股

Mox InvestMox app用戶界面設計理念，伸延到財富管理領域，客戶可以在Mox app上透過幾個步驟，交易香港及美國證券，包括美國零碎證券交易。Mox亦成為香港首家提供美國零碎證券交易的銀行。Mox指，Mox Invest客戶在等待投資機會時，閒置資金亦可以繼續賺取利率。

Mox Invest又與資產管理公司安聯環球投資亞太有限公司(AllianzGI)合作，提供最低投資額僅1元的獨家基金產品，投資於由AllianzGI負責風險管理的基金，並只透過Mox app提供。

Mox 行政總裁胡博思(Barbaros Uygun)表示，透過 Mox Invest，集團把用戶體驗及便利帶進財富管理行業，讓客戶更輕鬆在投資道路上啟程。

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