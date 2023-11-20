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財經
2023-11-20 15:50:25

虛擬銀行｜WeLab闖海外 印尼推數碼銀行Bank Saqu

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虛擬銀行｜WeLab闖海外 印尼推數碼銀行Bank Saqu

圖片左起為Astra董事Suparno Djasmin、Astra International President Commissioner Prijono Sugiarto、Astra行政總裁 Djony Bunarto Tjondro、龍沛智、BJJ行政總裁Leo Koesmanto、WeLab集團首席營運官梁雋文。

WeLab宣布，透過與PT Astra International Tbk(Astra)共同持有的「雅加達服務銀行」(PT Bank Jasa JakartaBJJ)，為繼香港的虛擬銀行WeLab Bank後，Bank Saqu成為其在亞洲成立的第二間數碼銀行。

集團指，Bank Saqu以「成為印尼首選的零售及中小企銀行」為願景，透過構建強大的數碼銀行業生態圈和提供綜合數碼金融服務，推動印尼經濟數碼化發展。而其名稱發音與印尼語「bangsa-ku」讀音一樣，意思是指「我的國家」，象徵著Bank Saqu期望為印尼人民服務。Bank Saqu的主要產品包括理財口袋(Saku)、社交儲蓄產品(Busposito)、餘數儲蓄(Tabungmatic)、獎賞任務(Rewarding Missions)及獎賞口袋(Saku Booster)

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虛擬銀行｜WeLab闖海外 印尼推數碼銀行Bank Saqu

Bank Saqu的主要產品包括理財口袋(Saku)、社交儲蓄產品(Busposito)、餘數儲蓄(Tabungmatic)、獎賞任務(Rewarding Missions)及獎賞口袋(Saku Booster)。

WeLab｜目標群為年輕一代「多工創業者」

Bank Saqu的目標群是印尼年輕一代，尤其是「多工創業者」，是指身兼多重工作身份、具有創業者精神的一群，包括小商店東主、自由工作者，以及是同時任多份兼職的全職員工等。根據近期一份報告顯示，當地多工創業者數目估計將達到1.17億，佔印尼人口三分之一，其所帶來的經濟效益預期達當地國內生產總值36%。然而，不少多工創業者因為經常面對收入不穩、財務管理繁瑣複雜等挑戰，而未能獲得合適的理財服務。

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WeLab創辦人及集團行政總裁龍沛智表示，憑藉在香港累積的數碼銀行金融科技及寶貴經驗，大大縮短了Bank Saqu籌備銀行系統的時間，相比市場上一般需時1824個月，集團最終僅以破紀錄的6個月時間就完成，並期待與Astra彼此互補優勢，一同支持Bank Saqu的發展，並推動印尼銀行業數碼化進程。

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