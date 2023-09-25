虛擬銀行｜ZA Bank零售客戶突破70萬 發表Web3藍圖

虛擬銀行ZA Bank開業逾3年，集團公布上半年由於產品服務漸趨多元，業務質量及經營效率亦不斷提升，盈利能力因此大幅提升、淨虧損亦見收窄，當中淨收入升至約1.52億元；淨虧損率收窄約60個百分點；淨息差升至1.87%。

用房規模方面，ZA Bank指，遊戲化的產品體驗，加上不斷開拓及完善新產品及服務，令銀行規模有增無減，截至8月底零售客戶數突破70萬；ZA Card滲透率在香港Gen Z達25%，即4個年輕人便有1個有ZA Card；18歲或以上整體人口滲透率達10%。