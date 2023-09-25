虛擬銀行｜ZA Bank零售客戶突破70萬 發表Web3藍圖

虛擬銀行ZA Bank開業逾3年，集團公布上半年由於產品服務漸趨多元，業務質量及經營效率亦不斷提升，盈利能力因此大幅提升、淨虧損亦見收窄，當中淨收入升至約1.52億元；淨虧損率收窄約60個百分點；淨息差升至1.87%。
用房規模方面，ZA Bank指，遊戲化的產品體驗，加上不斷開拓及完善新產品及服務，令銀行規模有增無減，截至8月底零售客戶數突破70萬；ZA Card滲透率在香港Gen Z達25%，即4個年輕人便有1個有ZA Card；18歲或以上整體人口滲透率達10%。
ZA Bank｜上半年商業銀行貸款增長125%
另外，ZA Bank商業銀行繼續成為業務重心之一，上半年相關業務貸款增長強勁，按年升125%，達24億元。零售銀行方面，香港Gen Z滲透率達25%；18 歲或以上整體人口滲透率達10%；客戶月均卡消費次數近15次，為VISA卡香港市場平均水平的近兩倍。
另外，ZA Bank亦發表了「Banking for Web3」發展藍圖，包括為Web3企業提供基本商業銀行服務，已為約70間Web3公司開設營運帳戶；為HashKey Exchange等本地持牌虛擬資產交易所，擔任結算銀行(settlement bank)，提供便捷的法幣提存服務；計劃向零售投資者推出虛擬資產交易服務，暫未有時間表。
ZA Bank行政總裁姚文松表示，集團將繼續透過一站式數碼金融平台，積極實踐「Banking for Web3」的願景，並適時推出美股交易服務，讓更多用戶享受創新的數碼銀行體驗。