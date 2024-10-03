富融銀行聯合微眾銀行推出「微眾富融出海貸」 成功發放首筆貸款

富融銀行宣佈推出 「微眾富融出海貸」，並成功發放首筆小微企貸款。「微眾富融出海貸」是與內地微眾銀行合作的一部份，亦是「深港跨境數據驗證平台」上線試行以來，首次經平台完成信用信息跨境驗證後成功發放的商業貸款。

以商業貸款為基礎 無抵押貸款方案

「微眾富融出海貸」以富融銀行新近推出的商業貸款為基礎，是一項專為微眾銀行現有小微企客戶的香港分支機構或關聯企業訂制的無抵押貸款方案。在兩地多個相關政府部門的共同指導和支持下，「深港跨境數據驗證平台」於2024年5月上線試行。透過該平台，富融銀行與百行徵信合作，完成貸款客戶股東自主授權的信用信息跨境驗證，以便申請無抵押貸款，助力大灣區企業出海拓展業務。