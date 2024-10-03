富融銀行聯合微眾銀行推出「微眾富融出海貸」 成功發放首筆貸款

富融銀行宣佈推出 「微眾富融出海貸」，並成功發放首筆小微企貸款。「微眾富融出海貸」是與內地微眾銀行合作的一部份，亦是「深港跨境數據驗證平台」上線試行以來，首次經平台完成信用信息跨境驗證後成功發放的商業貸款。
以商業貸款為基礎 無抵押貸款方案
「微眾富融出海貸」以富融銀行新近推出的商業貸款為基礎，是一項專為微眾銀行現有小微企客戶的香港分支機構或關聯企業訂制的無抵押貸款方案。在兩地多個相關政府部門的共同指導和支持下，「深港跨境數據驗證平台」於2024年5月上線試行。透過該平台，富融銀行與百行徵信合作，完成貸款客戶股東自主授權的信用信息跨境驗證，以便申請無抵押貸款，助力大灣區企業出海拓展業務。
香港跨境物流供應商為首位客戶
首筆貸款客戶為一家香港註冊成立的跨境物流服務供應商，跨境物流相關業務發展高速，對港元及美元融資需求殷切，但公司在香港無抵押品，難以在傳統銀行獲得融資。透過「微眾富融出海貸」，客戶首次在香港獲得銀行貸款，為出海業務發展提供資金支援。
徐源宏：將繼續加強合作 推動客戶業務增長
富融銀行執行董事及行政總裁徐源宏表示，香港一直是連接內地與國際的樞紐，亦是內地企業出海的首選，十分高興銀行能透過微眾銀行的合作及跨境驗證平台的應用，為大灣區背景企業提供更便捷的融資方案。未來將繼續加強與現有夥伴的合作，以金融科技攜手推動客戶業務增長。