撐數字經濟拓虛銀發展丨支持本地中小企發展 Fusion Bank聚焦商業銀行服務 行政總裁徐源宏：運用創新金融科技 攜手中小企業成長

Fusion Bank執行董事及行政總裁徐源宏Jared。

香港作為一個國際金融中心，除了有矚目亮眼的大型跨國企業，背後其實有無數中小企業默默耕耘。事實上，中小企是香港經濟的根基。工業貿易署中小企業支援與諮詢中心網站的數據顯示，截至今年三月，香港有超過36萬間中小企，佔本港商業單位數目98%以上，並為逾120萬人提供就業機會。然而，中小企業在發展過程中亦面臨著諸多挑戰：資金短缺、人才缺乏、市場競爭激烈等因素均制約著中小企的發展步伐。Fusion Bank（富融銀行）為騰訊控股企業，於去年第三季啟動戰略升級，成功收窄虧損，並落實以中小企服務為主軸的業務方向。Fusion Bank執行董事及行政總裁徐源宏Jared指出，富融銀行作為香港的虛擬銀行，將充分挖掘金融科技優勢，聚焦服務本地中小企，以更便捷的線上商業銀行服務為中小企注入動能，助它們把握機遇。

便捷線上開戶 即可享商業銀行服務 中小企業務規模有限，有時難免要一人身兼多職，加上可能缺少營運及管理經驗，文件隨時有所疏漏，令他們在使用傳統銀行開戶或貸款服務時需耗費更多心力及時間，才可滿足銀行要求，使其業務拓展之路更為艱辛。 經過一年打磨，Fusion Bank憑藉其金融科技能力，已摸索出一套更有效服務中小企的方式。Jared直言：「為提升營運效率，愈來愈多中小企已採取數碼化管理模式，而且期望銀行同樣能提供切合它們需求的線上銀行服務，因此我們利用自身的金融科技能力，為中小企提供更多便捷的線上商業銀行服務，而第一步便由線上開戶開始。」符合銀行要求的中小企客戶，可隨時隨地於Fusion Bank官網辦理線上開戶手續，最快24小時即可批核，且不設最低結餘要求，令開戶門檻大大降低。 Fusion Bank商業銀行服務包括多幣種戶口、定期存款、本地轉賬（FPS/CHATS）與跨境匯款（Telegraphic Transfer）及商業貸款，能夠滿足中小企「全天候不停轉」的業務需要，助其靈活調配資金，把握海內外商機。他表示商業銀行線上開戶服務推出以來反應踴躍，客戶來自各行各業，反映市場需求殷切。

Fusion Bank最新推出商業分期貸款「365」與初創貸款「162」。

新設商業分期貸款「365」及初創貸款「162」 Jared觀察到，本港中小企在申請融資時一般面對3大痛點，「一般企業須提交大量文件供融資機構審批，為企業營運帶來一定負擔。其次，融資機構需時審批客戶提交的資料，時間隨時長達數周，令中小企的現金流備受壓力。再者，融資機構不時要求客戶為融資提供抵押品以及詳盡的營運紀錄，然而不少初創企業為小本經營，未必有足夠價值的抵押品，加上成立年期較短，相關營運紀錄不足，導致一般都較難獲得融資。」 為更針對性地服務處於不同業務階段的中小企客戶，Jared笑言，Fusion Bank最近推出了兩項命名甚有噱頭的貸款產品 —「商業分期貸款『365』」與「初創貸款『162』」。兩款產品適用於香港按證保險有限公司「中小企融資擔保計劃」之八成和九成信貸擔保。「前者針對有3年或以上營運歷史的公司，客戶只需提供6個月銀行月結單，即可獲高達500萬港元的貸款額；後者針對營運1年或以上的公司，同樣只需6個月銀行月結單，便可申請高達200萬港元的貸款。」 他續指，相對起其他機構普遍只有大額貸款客戶才會有專人協助，Fusion Bank所有商業銀行客戶，不論貸款金額大小，均可獲專屬客戶經理全程跟進貸款事宜。客戶毋須提供財務報表及抵押品，只需提交簡單文件便可申請，有助解決中小企融資痛點，「我們設有專責團隊加快處理，最快3天即可完成批核，相關貸款手續費亦會豁免，以減輕中小企的財務負擔及支持中小企持續發展。」

Fusion Bank跟微眾銀行簽訂戰略合作意向書，加強深港兩地創新合作。

參與深港跨境數據驗證 與微眾銀行簽訂戰略合作 今年5月，Fusion Bank成為香港首間虛擬銀行參與深港跨境數據驗證平台的上線試行。該平台基於國產開源區塊鏈底層技術（FISCO BCOS）和分散式數據傳輸協議（DDTP）進行開發，利用數據代碼（hash values）跨境驗證客戶提交資料之可信性，而首宗跨境數據驗證案例更已完成。這意味著，日後有內地信貸紀錄的本地中小企股東，以及內地企業在港分支機構，均可借助此渠道進行信貸紀錄驗證，提升融資效率。 另外，Fusion Bank在去年9月更與內地數字銀行微眾銀行簽訂戰略合作意向書，透過技術交流積極探索，加強深港兩地創新合作。Jared認為，在該戰略合作框架下，銀行可借鑑微眾銀行在普惠金融領域的成功經驗，透過金融科技開發更多創新的數碼金融產品，以解決中小企融資困難的痛點。 談到未來Fusion Bank的發展方向時，Jared總結：「Fusion Bank作為香港的虛擬銀行，將會持續聚焦服務本地中小企，為它們提供一站式銀行服務。隨著業務的深入開展，我們會為中小企度身訂做多種信貸產品，並與不同的業務夥伴合作，透過領先技術和創新流程提升融資體驗，提供更具競爭力的增值銀行服務。未來，Fusion Bank將繼續貫徹利用金融科技推廣普惠金融的理念，為客戶提供便捷高效的金融服務體驗。」

個案分享：threezero 從事收藏級玩具模型與手辦製作的threezero，在香港擁有設計工作室，銷售網絡遍布中港、東南亞、歐洲，甚至巴西和杜拜等逾20個地區，合共有超過100個經銷商。創辦人王劍鋒坦言自己屬於中小企，非常需要獲得融資來捕捉市場機遇，如配合新IP推出玩具精品。「傳統銀行對中小企融資及貸款的門檻都很高，手續及審批都非常繁複及嚴苛。後來經生意夥伴介紹下，在Fusion Bank完成了一筆『中小企融資擔保計劃』下的『八成信貸擔保產品』申請，使我對未來的業務發展及營運更有把握。」 他續指負責跟進的Fusion Bank商業銀行團隊非常高效，積極為他們解決問題，令其獲得及時的協助。他表示，希望能與Fusion Bank加強合作，日後亦會介紹其他生意夥伴使用該行的商業銀行服務。

(特約) 實際開戶及貸款批核所需時間，可能受文件完整性或其他因素影響而有差異。

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