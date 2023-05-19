虛擬銀行巡禮丨科技塑造香港金融新格局 虛擬銀行踏入第三年 前景審慎樂觀

中央政府提出《十四五規劃綱要》確立香港金融市場的功能和地位，鼓勵金管局於去年「金融科技2025」策略上，將虛擬銀行為鞏固區內金融服務樞紐的一大關鍵重心。觀乎本港虛銀營運已踏入第三年，am730透過《虛擬銀行巡禮》肯定業界貢獻。趁著各銀行已公布業績，本篇總結其表現，並預想香港金融創新將引領怎樣的局面。文：廖俊斌

虛銀全線續虧 惟淨利息收入轉正 證經營策略奏效

本港8間虛擬銀行上月陸續派發2022年業務成績表，儘管合計去年吸逾300億港元存款，且整體虧損規模已按年收窄約3.73%，惟8行總共仍蝕逾37億港元，幸好全部虛銀的淨利息收入均由負轉正，反映銀行能抓緊市場脈搏推出貼近實際需要的金融產品，為盈利增速提供動力。

專注為中小企提供金融服務的PAOBank平安壹賬通銀行，在8間虛銀之中繼續表現標青，去年僅錄得1.51億港元虧損，較前年蝕2.14億港元大幅改善，期內客戶貸款和墊款規模同比增長更超過三成至17.9億港元。而截至去年底其貸存比率更達83%，數字對比金管局統計銀行業整體貸存比率的88.2%(今年3月底)相若，亦是8行之中最有望在年內至明年上旬達至收支平衡。同樣轉戰中小企商業銀行服務的livi Bank理慧銀行，雖然錄得按年增約7%的7.13億港元虧損，然而貸存比率按年勁升14倍，加上近期力攻livi Business，短時間即吸納逾1.2K企業客戶，已審批貸款達7,000萬港元，反映策略漸上軌道。

值得表揚的還有發展零售信貸業務的Mox Bank，去年Mox Credit市場表現亮眼，令貸款總額為8行之中最高約50.3億港元，按年升逾6倍，年內客戶存款與淨利息收入分別是83.65億港元和1.14億，表現躍升至業內第二位。至於積極調整貸存業務的WeLab Bank匯立銀行，雖然存款規模按年縮減一成，惟貸款規模翻倍至逾14億港元，且去年底放款總額是前年同期的3倍，足見引入電動車貸等優質客戶，舉措正確。業務急起直追的螞蟻銀行(香港)，整體貸款規模和淨利息收入雖為8行之中最少，然而挾著支付寶龐大的消費場景優勢，相信年內銀行發展勢頭理想。活躍的ZA Bank眾安銀行繼續成為存款「吸金王」，惟被Mox Bank緊追其後，優勢縮窄；Fusion Bank富融銀行則表現略遜，去年多蝕逾兩成，難怪近期急推投資理財服務。至於airstar出現業務收縮情況，客戶貸款按年減14.04%，市場動向淡靜令人憂慮。

