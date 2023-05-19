虛擬銀行巡禮丨科技塑造香港金融新格局 虛擬銀行踏入第三年 前景審慎樂觀

中央政府提出《十四五規劃綱要》確立香港金融市場的功能和地位，鼓勵金管局於去年「金融科技2025」策略上，將虛擬銀行為鞏固區內金融服務樞紐的一大關鍵重心。觀乎本港虛銀營運已踏入第三年，am730透過《虛擬銀行巡禮》肯定業界貢獻。趁著各銀行已公布業績，本篇總結其表現，並預想香港金融創新將引領怎樣的局面。文：廖俊斌
虛銀全線續虧 惟淨利息收入轉正 證經營策略奏效
本港8間虛擬銀行上月陸續派發2022年業務成績表，儘管合計去年吸逾300億港元存款，且整體虧損規模已按年收窄約3.73%，惟8行總共仍蝕逾37億港元，幸好全部虛銀的淨利息收入均由負轉正，反映銀行能抓緊市場脈搏推出貼近實際需要的金融產品，為盈利增速提供動力。
專注為中小企提供金融服務的PAOBank平安壹賬通銀行，在8間虛銀之中繼續表現標青，去年僅錄得1.51億港元虧損，較前年蝕2.14億港元大幅改善，期內客戶貸款和墊款規模同比增長更超過三成至17.9億港元。而截至去年底其貸存比率更達83%，數字對比金管局統計銀行業整體貸存比率的88.2%(今年3月底)相若，亦是8行之中最有望在年內至明年上旬達至收支平衡。同樣轉戰中小企商業銀行服務的livi Bank理慧銀行，雖然錄得按年增約7%的7.13億港元虧損，然而貸存比率按年勁升14倍，加上近期力攻livi Business，短時間即吸納逾1.2K企業客戶，已審批貸款達7,000萬港元，反映策略漸上軌道。
值得表揚的還有發展零售信貸業務的Mox Bank，去年Mox Credit市場表現亮眼，令貸款總額為8行之中最高約50.3億港元，按年升逾6倍，年內客戶存款與淨利息收入分別是83.65億港元和1.14億，表現躍升至業內第二位。至於積極調整貸存業務的WeLab Bank匯立銀行，雖然存款規模按年縮減一成，惟貸款規模翻倍至逾14億港元，且去年底放款總額是前年同期的3倍，足見引入電動車貸等優質客戶，舉措正確。業務急起直追的螞蟻銀行(香港)，整體貸款規模和淨利息收入雖為8行之中最少，然而挾著支付寶龐大的消費場景優勢，相信年內銀行發展勢頭理想。活躍的ZA Bank眾安銀行繼續成為存款「吸金王」，惟被Mox Bank緊追其後，優勢縮窄；Fusion Bank富融銀行則表現略遜，去年多蝕逾兩成，難怪近期急推投資理財服務。至於airstar出現業務收縮情況，客戶貸款按年減14.04%，市場動向淡靜令人憂慮。
五間活躍虛銀 成功塑造市場定位
虛擬銀行要尋找盈利之途，適逢疫情促進公眾對金融科技的認知，至於如何建立忠誠客戶，銀行服務滲透率夠高，五間在市場活躍的虛銀均能成功塑造其獨特定位，總結他們的營商策略：
Mox行政總裁胡博思Barbaros Uygun：「Mox是促進金融變革的挑戰者銀行，憑藉Mox App親切的UX體驗，加上由客戶思維主導的Mox Credit，實現『智能』、『安全』、『簡便』與『富趣味性』，銳意從香港為虛擬銀行訂立國際標準，與世界接軌。」
WeLab Bank行政總裁兼執行董事李家達Tat：「WeLab Bank矢志成為全港最創新銀行，為虛銀加入『人性』與『互動』元素，如透過GoSave、GoWealth與貸款智囊，成為理財左右手。我們強於貸款與理財，在緊守風險管控並以目標導向助客規劃未來。」
livi科技總監林冠宇Gary：「理慧銀行極度重視投入數碼基建，打造業內最安全的虛銀平台。只要累積客戶信心，自然增加他們的應用維度與深度。」
livi中小企策略與客群管理主管林雅雯Eve：「背靠強大的金融資安架構，我們推出領先業界的livi Business，透過100%全網上開戶和livi商業分期貸款服務，助中小企抓緊疫後復甦機遇，重拾業務增長。」
螞蟻銀行(香港)行政總裁梁妍勛Yvonne：「藉著集團業務生態圈，令金融創新得以高效普及，當中針對大眾消費的金融科技應用尤其受落。Ant Bank(HK)將先買後付結合電子錢包概念推出Ant Bank PayLater，透過優惠活動促進銀行跟AlipayHK的賦能互動，創造理財支付新形態。」
PAOB行政總裁兼執行董事費軼明Michael：「中小企是本港經濟動力的關鍵，PAObank專注中小企融資需要，率先運用替代數據作為信貸審批模式的基礎，排解他們缺乏靈活現金流的問題。今年更將服務場景從貿易及零售，擴展至工程與建造業中小企，增設『企業短期貸款』。」
SVF與匯款平台崛起 把握大灣區機遇
作為亞太區內金融服務樞紐，香港要在後疫情年代重返世界舞台，單靠引進金融創新並不足夠。根據安永去年發表的《安永環球金融科技應用指數》報告，相比中國內地達到87%的金融科技應用率，香港為約67%，離普及仍有一段距離。除了公眾對相關技術如區塊鏈、金融資安等認知不足和存在憂慮外，發牌當局缺乏明確法規和跨部門沙盒推演，合規科技應用也未算積極所致。
疫情促進跨境電商發展，愈來愈多中小企將盈利目標放眼亞洲以至國際市場，對跨境支付、兌款、收款和匯款需求殷切，然而使用傳統銀行服務存在時差和匯率成本，虛銀服務也未延伸至這方面，導致一些「非銀行，但提供金融服務」的儲值支付工具(SVF)及匯款平台應運而生，漸受市場重視，如去年業績優秀的AirWallex與最近試業的圓幣錢包等，都是香港未來金融發展的新力軍。
隨著中港全面通關，為大灣區跨境理財通帶來機遇，本港傳統銀行更已準備就緒，運用金融科技推出相關投資理財產品，亦為有意北上拓展電商貿易的中小企帶來融資需要，透過數碼轉型，傳統銀行均已積極優化此板塊。可以說，未來香港金融創新將會更繽紛多元。