虛擬銀行2023｜8間香港虛銀存款比較一文睇清　多行定期年利率達4.5厘以上 【持續更新】

此外，以上資料僅供參考，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。

現時多間虛銀的港元年利率達4厘以上，其中ZA眾安銀行更推出優惠6.6厘定存3個月，不過只限指定客戶；亦有虛銀推出高息港元存款提供逾4厘年利率。最新天星銀行亦提供6.88%活期存款年利率予其新客戶。

虛擬銀行／虛銀 2023｜ 本港近年致力發展數碼金融，2019年金管局共發出8個虛擬銀行（Virtual Bank）牌照。競爭激烈下，各間虛銀均豐富開戶迎新獎賞、高息港元及美元的定期、活期存款等優惠。

WeLab Bank表示，定期存款金額上限與優惠期內的投資金額相同，因此投資金額愈高，定期存款金額上限愈高，意味若優惠期內一次性投資5萬元，定期存款金額同樣為5萬元。該行只接受新資金參加這次指定GoSave 2.0定期存款。

至於該行活期存款，首100萬港元資金可享0.01%年利率，及額外年利率%。

平安壹賬通最近更新 定存優惠 ，客戶現時開立3、6、12個月港元定期存款，可享3.7%、4.5%、4.5%年利率；4個月享4.7%；而1個月則享3%。

另外，總計為50萬港元或以下的港幣存款可享有0.3％活期存款年利率，而存放於Mox戶口的所有外幣存款則可享有0.01%年利率。

虛擬銀行Mox公布，現時以本金最少1港元，開立定存6、6及12個月定存，可分別享4.5%、4.1%年利率；24個月則享3.8%年利率。

Mox Bank：港元定存6個月上調至4.5厘

Mox Bank：港元定存6個月上調至4.5厘

Mox Bank：港元定存6個月上調至4.5厘

Mox Bank：港元定存6個月上調至4.5厘

Mox Bank：港元定存6個月上調至4.5厘

Mox Bank：港元定存6個月上調至4.5厘

螞蟻銀行 指，由即日起至2023年9月30日，推出3週年百萬狂賞， 於推廣期內成功首次開通Ant Bank PayLater及消費一次，可享33%存款寶活期年利率。條款受細節約束。

虛銀2023｜ 天星銀行：3個月定期享4.5厘

天星銀行指， 定期存款方面，6、9及12個月定存均享4至4.05厘息；至於3個月則為4.5厘、2個月及1個月存期分別為4及0.5厘年利率。

至於現時新客戶成功開戶，從即日起，只需成功開立天星銀行個人存款帳戶，首5萬港元可享30天利率優惠期，高達 6.88%的港幣儲蓄存款年利率，利息將根據現有的利息支付週期存入合資格客戶的港幣儲蓄賬戶。

優惠期結束後，客戶將享首2萬港幣存款可享3.6厘的活期存款年利率；而舊客戶則享首2萬元1.2厘息率，2萬以上至30萬可享0.5厘。

詳情：天星銀行

虛銀2023｜ ZA Bank 眾安銀行： 推3個月定存6.6厘優惠

ZA Bank 眾安銀行為本地第一間獲發牌的虛銀，該行表示，該行一般港元存款設12個月、6個月、3個月及1個月，惟近期有所調低，現時年利率分別為3.01%、2.51%、2.21%及0.1%。

而該行活期息率，首30萬港元存款只享有0.31厘的年利率，30萬港元以上更只得0.01厘。

詳情：ZA Bank眾安銀行

虛銀2023｜ 富融銀行：6個月定存可享4.6厘息

富融銀行表示，現時開立6及12個月港元定期存款，利率分別為4.6厘，新舊個人銀行客戶均可享此優惠，不設存款額上限。而3個月的定存年利率則為4.4厘；1個月及1星期分別為0.1厘與0.05厘。至於該行活期年利率則為0.1%。

詳情：富融銀行