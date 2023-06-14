虛銀動態丨livi夥FWD推出毛孩寵物保 保費低至每日3.9港元 6個月至8歲貓狗受惠

livi bank理慧銀行擴大其保險服務組合，宣布推出由FWD富衛保險承保，首個寵物保險產品「毛孩寵物保」。經《livi》手機app投保，提供3種保障級別涵蓋各種費用，包括醫療、手術、身故服務和海外保障。官方指其中劃一不同年齡寵物，全年保費為1,410港元，平均低至每日3.9港元。此外亦提供包括每項高達85折的多隻寵物投保折扣和無索償折扣等優惠，為毛孩提供全面保障。
《livi》app簡單投保「毛孩寵物保」
「毛孩寵物保」提供三種計劃，客戶只要於《livi》app内點選「保險」，然後選擇「毛孩寵物保」並填寫基本資訊，完成4個簡單步驟即可投保。
計劃1：劃一不同年齡寵物的全年保費1,410港元，涵蓋以下保障：
- 醫療保障包括常見事項，如獸醫診金和處方藥物等
- 不受寵物年紀及醫療網絡限制，賠償額一律高達80%
- 第三者責任保障高達600,000港元
計劃2和計劃3：適合年紀較大的寵物，包括：
- 醫療保障包括每年高達60,000港元的門診及手術費用，賠償額一律高達80%
- 自選10,000港元或30,000港元的附加醫療費用保障
- 高達15%的多隻寵物投保折扣及無索償折扣優惠
- 計劃3的第三者責任保障高達100萬港元
- 保障範圍包括身故服務、假日行程取消、尋找丟失寵物的廣告費用、海外保障和緊急寄養費用
產品受保對象為貓和狗類，受保寵物年齡為6個月至8歲(9至15歲只供續保)，客戶可於《livi》查閱和管理保單，並接受livi Debit Mastercard或livi PayLater Mastercard直接繳費。
https://www.livibank.com/zh_HK/features/PetCareInsurance.html