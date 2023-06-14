虛銀動態丨livi夥FWD推出毛孩寵物保 保費低至每日3.9港元 6個月至8歲貓狗受惠

livi bank理慧銀行擴大其保險服務組合，宣布推出由FWD富衛保險承保，首個寵物保險產品「毛孩寵物保」。經《livi》手機app投保，提供3種保障級別涵蓋各種費用，包括醫療、手術、身故服務和海外保障。官方指其中劃一不同年齡寵物，全年保費為1,410港元，平均低至每日3.9港元。此外亦提供包括每項高達85折的多隻寵物投保折扣和無索償折扣等優惠，為毛孩提供全面保障。