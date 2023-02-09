虛銀動態丨livi推情人節優惠 送出$1 Staycation電子優惠券及高達100%回贈

緊貼大眾生活節奏，為生活增添樂趣的livi Bank，適逢下周情人節將至，官方宣布推出情人節限定優惠，客戶只要以livi PayLater Mastercard、livi Debit Mastercard或livi銀聯二維碼消費，即可參加「情人節限定：$1 Staycation大抽獎」，有機會賺取雙倍獎賞，與最愛共渡浪漫時光。

情人節限定： $1 Staycation 大抽獎

即日起至2月14日，livi客戶以livi PayLater Mastercard、livi Debit Mastercard或livi銀聯二維碼消費後，登入livi手機應用程式，於主頁按「賞宇宙情人節活動」，選擇「參加抽獎」，即有機會贏取KKday Staycation電子優惠劵，以1港元換購香港愉景灣酒店海景客房住宿一晚，包括自助晚餐及自助早餐，與摯愛分享甜蜜一刻。同時官方加碼推出「甜蜜升級，獎賞機會Double Up」一日快閃任務，於2月14日當日，livi 客戶以livi PayLater Mastercard、livi Debit Mastercard或livi銀聯二維碼單筆消費滿214港元，有機會賺取雙倍獎賞，賺取高達100%現金回贈。

livi 客戶已完成突破 10 萬項賞宇宙任務

livi Bank亦宣布，於去年12月在手機應用程式內推出的全新獎賞功能「livi賞宇宙」深受客戶歡迎。客戶只需完成進行不同的個人化任務，即可贏取豐富獎賞。而在過去兩個月，livi客戶已在「livi賞宇宙」總共完成逾10萬項任務，成績不俗。