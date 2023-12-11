虛銀動態丨livi bank理慧銀行開業3周年 孫大威：livi Business商業理財服務為未來主要業務發展

香港虛擬銀行百花齊放，livi bank理慧銀行上星期為慶祝開業三周年，livi bank理慧銀行行政總裁孫大威聯同多位高層，邀請傳媒午宴。席間分享銀行動態及未來發展導向。他表示隨著livi Business商業理財服務自推出以來極受中小企歡迎，將加大力度作為銀行未來主要業務發展。「livi將繼續投資於各營運範疇，推出多種不同產品與服務，並開拓新的業務領域，實現持續增長。」他總結。
livi Business革新金融服務 逾2,700中小企開立帳戶 貸款餘額逾4億6千萬港元
livi bank穩步發展，隨著踏入第四年，孫大威認為開啟一個新的篇章，「我們年內進行業務策略轉型，今年3月正式推出livi Business商業理財服務， 是livi未來業務發展的重要支柱。」該服務利用先進科技、替代數據和大數據分析能力，為中小企帶來快捷、簡單和個人化的24/7數碼銀行服務體驗，快至即日審批貸款，且可毋須提交繁複申請文件，切合中小企業的靈活需求。他又指livi在中小企銀行業務持續增長理想，「livi Business自3月推出，已成功吸引逾2,700間中小企開設帳戶。中小企貸款金額一直呈上升趨勢，截至上月11月底，貸款餘額已超過4億6千萬港元，期望明年可保持雙位數增長。」
林冠宇：實現普惠金融 創新且安全易用至關重要
livi為香港客戶提供簡易、創新及安全的數碼銀行體驗。livi bank理慧銀行科技總監林冠宇表示銀行借助創新科技和強大的數據能力，透過利用開放應用程式介面(Open API)、商業數據通(CDI)和機器學習，加上與商業夥伴合作，增強其處理另類數據的能力，更準確估算相關信貸風險，為客戶提供極具競爭力的利率。「我們的全數碼開戶由人工智能的eKYC驅動，讓客戶隨時隨地使用livi手機應用程式申請開戶；livi連接數據供應商的應用程式介面，因此客戶省卻提交開戶申請文件，令簡化申請過程至最快20分鐘。」他強調實現普惠金融，創新且安全易用的金融服務可謂至關重要，他又看好AI和Web3.0的應用潛力，未來會積極探討，提升效率和客戶體驗。
王巍巍：livi積極幫助中小企把握跨境電商機遇
活動上livi bank理慧銀行跨境業務總監王巍巍則認為內地電子商務已成為發展最蓬勃產業之一。「特首最近發布的《施政報告》公布將推出相應政策協助中小企拓展內地電商業務，加強跨境電商緊密聯繫和發展，同時投入資源促進創科發展及人工智能基建。」香港作為跨境電商的重要市場，他表示虛擬銀行應透過嶄新及安全可靠的金融科技解決方案，提高銀行業務流程的效率，例如透過自動化流程和智能化系統，內地客人在訪港期間可更輕鬆、快捷地於網上開戶，而且高度透明，成功開戶後就能隨時隨地快速查核貸款申請、即時查詢帳戶餘額及處理銀行交易等。