虛銀動態丨livi bank理慧銀行開業3周年 孫大威：livi Business商業理財服務為未來主要業務發展

(左起) livi bank理慧銀行行政總裁孫大威、顧問陳占明、科技總監林冠宇及跨境業務總監王巍巍。

香港虛擬銀行百花齊放，livi bank理慧銀行上星期為慶祝開業三周年，livi bank理慧銀行行政總裁孫大威聯同多位高層，邀請傳媒午宴。席間分享銀行動態及未來發展導向。他表示隨著livi Business商業理財服務自推出以來極受中小企歡迎，將加大力度作為銀行未來主要業務發展。「livi將繼續投資於各營運範疇，推出多種不同產品與服務，並開拓新的業務領域，實現持續增長。」他總結。

livi Business革新金融服務 逾2,700中小企開立帳戶 貸款餘額逾 4 億 6 千萬港元 livi bank穩步發展，隨著踏入第四年，孫大威認為開啟一個新的篇章，「我們年內進行業務策略轉型，今年3月正式推出livi Business商業理財服務， 是livi未來業務發展的重要支柱。」該服務利用先進科技、替代數據和大數據分析能力，為中小企帶來快捷、簡單和個人化的24/7數碼銀行服務體驗，快至即日審批貸款，且可毋須提交繁複申請文件，切合中小企業的靈活需求。他又指livi在中小企銀行業務持續增長理想，「livi Business自3月推出，已成功吸引逾2,700間中小企開設帳戶。中小企貸款金額一直呈上升趨勢，截至上月11月底，貸款餘額已超過4億6千萬港元，期望明年可保持雙位數增長。」

林冠宇：實現普惠金融 創新且安全易用至關重要 livi為香港客戶提供簡易、創新及安全的數碼銀行體驗。livi bank理慧銀行科技總監林冠宇表示銀行借助創新科技和強大的數據能力，透過利用開放應用程式介面(Open API)、商業數據通(CDI)和機器學習，加上與商業夥伴合作，增強其處理另類數據的能力，更準確估算相關信貸風險，為客戶提供極具競爭力的利率。「我們的全數碼開戶由人工智能的eKYC驅動，讓客戶隨時隨地使用livi手機應用程式申請開戶；livi連接數據供應商的應用程式介面，因此客戶省卻提交開戶申請文件，令簡化申請過程至最快20分鐘。」他強調實現普惠金融，創新且安全易用的金融服務可謂至關重要，他又看好AI和Web3.0的應用潛力，未來會積極探討，提升效率和客戶體驗。