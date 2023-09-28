虛銀動態丨Mox開業3周年 推出最高無上限CashBack及預告Mox Invest 胡博思：明年可收支平衡

(左起)Mox產品總監鮑志毅、行政總裁胡博思和營運總監許崇軒共同宣布，為慶祝Mox開業3周年，推出全城最高無上限CashBack及全新Mox app用戶介面。

虛擬銀行Mox慶祝開業3周年，Mox行政總裁胡博思聯同產品總監鮑志毅和營運總監許崇軒舉行簡介會，回顧銀行過去一年的成績，並同時宣布周年禮遇及預告公司未來動向。

憑藉50萬名客戶支持，Mox備受全球認同並在3年間取得多項卓越成就，包括：《亞洲銀行家》2023年香港最佳數碼銀行、The Digital Banker 2023年全球十大數碼銀行大獎中名列第5名；而在《福布斯》2023年全球最佳銀行，更是名單上唯一一間以香港為總部的銀行及虛擬銀行。在香港，根據環聯「Market Insights and Intelligence Dashboard」報告，Mox Credit推出兩年內，其信用卡信貸額已成為全港銀行第7位，表現亮眼。

其餘今年上旬與2022年同期比較，Mox錄得業務表現還包括：收入按年增長逾3倍、客戶信貸及墊款為去年同期逾兩倍、存款為去年同期接近兩倍，今年上半年每月更處理220萬宗成功的Mox卡交易。

胡博思在活動上重申，Mox履行對公眾的承諾，投放10億港元以改善銀行服務，而今年此時此刻，正好累計投放相當數目。他又表示，隨著Mox持續成長及改善營運效率，每位客戶服務的成本已遠較2021年，平均已經下降了逾半，有信心明年內達到收支平衡。