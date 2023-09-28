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財經
2023-09-28 20:02:00

虛銀動態丨Mox開業3周年 推出最高無上限CashBack及預告Mox Invest 胡博思：明年可收支平衡

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(左起)Mox產品總監鮑志毅、行政總裁胡博思和營運總監許崇軒共同宣布，為慶祝Mox開業3周年，推出全城最高無上限CashBack及全新Mox app用戶介面。

(左起)Mox產品總監鮑志毅、行政總裁胡博思和營運總監許崇軒共同宣布，為慶祝Mox開業3周年，推出全城最高無上限CashBack及全新Mox app用戶介面。

虛擬銀行Mox慶祝開業3周年，Mox行政總裁胡博思聯同產品總監鮑志毅和營運總監許崇軒舉行簡介會，回顧銀行過去一年的成績，並同時宣布周年禮遇及預告公司未來動向。

憑藉50萬名客戶支持，Mox備受全球認同並在3年間取得多項卓越成就包括：《亞洲銀行家》2023年香港最佳數碼銀行、The Digital Banker 2023年全球十大數碼銀行大獎中名列第5名；而在《福布斯》2023年全球最佳銀行，更是名單上唯一一間以香港為總部的銀行及虛擬銀行。在香港，根據環聯「Market Insights and Intelligence Dashboard」報告，Mox Credit推出兩年內，其信用卡信貸額已成為全港銀行第7位，表現亮眼

其餘今年上旬與2022年同期比較，Mox錄得業務表現還包括：收入按年增長逾3倍、客戶信貸及墊款為去年同期逾兩倍、存款為去年同期接近兩倍，今年上半年每月更處理220萬宗成功的Mox卡交易。

胡博思在活動上重申，Mox履行對公眾的承諾，投放10億港元以改善銀行服務，而今年此時此刻，正好累計投放相當數目。他又表示，隨著Mox持續成長及改善營運效率，每位客戶服務的成本已遠較2021年，平均已經下降了逾半，有信心明年內達到收支平衡。

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Mox行政總裁胡博思於活動上表示，有信心明年銀行可達收支平衡。

Mox行政總裁胡博思於活動上表示，有信心明年銀行可達收支平衡。

周年禮遇：超市賺取3%無上限CashBack Mox Invest年內推出

為慶祝開業3周年，Mox乘勢為Mox Credit客戶推出了無上限CashBack現金回贈獎賞，當中包括：

  • 任何消費賺取1%無上限CashBack現金回贈
  • 如日常使用Mox銀行服務而活期存款結餘達75,000港元或以上，任何消費即可賺取2%無上限CashBack現金回贈
  • 任何超市消費均可賺取3%無上限CashBack現金回贈。包括FusionMarket Place、惠康及百佳等，讓日常購物更超值。

即日起至20231231日，Mox Credit客戶還可在包括香港電訊(HKT)Trip.com7-ElevenCircle K、萬寧、屈臣氏等指定CashBack商戶，賺取高達600港元的3% CashBack6現金回贈。

體貼用戶應用體驗亦是Mox一大成功要素，許崇軒又宣布Mox app 2.0介面優化，連串改良功能包括Smart Swipe」及「專屬中心」設計，有效吸引用戶使用且流暢的資訊架構，同時還能讓客戶對所有資訊摘要一覽無遺；「Mox Credit」介面部分使客戶更能輕鬆掌握信貸及分期付款的資訊，加上全新「Mox Rewards」介面能夠方便客戶在同一位置追蹤他們的獎賞進度，並在同一位置了解最新的推廣活動

此外，活動上Mox高層更預告了嶄新的Mox Invest，宣布今年內將推出，正式開拓財富管理領域，屆時將會是全港首家虛擬銀行推出香港及美國證券交易服務。鮑志毅表示Mox Invest將會是最好用和安全的app投資方案，指最快3分鐘開立戶口，每宗交易更短至10秒內，便利易用。Mox還透露正研究在Mox app上推出一款獲得香港證監會授權的回報增值基金，同時亦正研究推出新的組合投資解決方案，期望當獲批後會盡快推出市場。

Mox app介面大更新，資訊更直覺更好用。

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