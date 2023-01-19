虛銀動態丨WeLab Tesla車貸「0息貸款」限時優惠 免費充電6個月等加碼獎賞總值達$7800

WeLab Bank(匯立銀行)早前宣布與Tesla組成策略合作夥伴後，近日再推出限時車貸優惠「Tesla專屬0息貸款」，為特選車主及指定機構職員提供貸款，官方指實際年利率劃一0%，且合資格客戶更可獲加碼獎賞，包括免費充電、1.5%高息活期年利率及智動理財顧問GoWealth起步資金300港元，回贈總額高達7,800港元。

即日起至2月16日，只要客戶是特選Tesla車主或指定機構職員(見附表)，即可以優惠碼「TWFREE」申請私人貸款，購置Tesla Model 3及Model Y，且一經確認後即享貸款實際年利率劃一0%。

若貸款年期不多於36個月，客戶更可享WeLab Bank獨家免費充電6個月。憑WeLab Debit Card於Tesla超級充電站購買充電服務、於Tesla網店購物或訂閱Tesla尊享網絡服務，均可享100%現金回贈禮遇，總回贈上限達3,000港元。假如車主全數用於充電的話，總優惠相當於免費充電行駛1,800公里行程。

此外，無論客戶貸款年期長短，只要成功以「TWFREE」申請及提取私人貸款，客戶在WeLab Bank核心帳戶的首30萬港元活期存款，均可在一年內賺取1.5%高息。同時更可獲贈GoWealth起步資金300港元，體驗結合WeLab Bank和安聯投資專業基金知識的財富管理服務。