虛銀動態｜劉怡翔加盟Bowtie任獨位非執董

虛擬保險公司保泰人壽(Bowtie)宣布，任命劉怡翔為獨立非執行董事。憑藉其在公共機構和香港政府所累積對金融政策及金融科技的深入理解，將從獨立的視角為董事會帶來寶貴意見，並協助團隊向大眾建立對Bowtie這一新類型醫療保險品牌的信任。

Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁陳鯤宇指，十分榮幸迎來劉怡翔加入。他在卸任公職後仍透過其多年來累積豐富經驗，大力推動香港的金融發展，對金融科技領域尤具熱誠，更同時在虛擬銀行及虛擬保險擔當重要職位；將受惠他的真知灼見。

推廣香港作為金融科技樞紐

劉怡翔指，認同Bowtie填補港人的保障缺口這一理念，亦很期待見證這間充滿活力的虛擬保險公司成長。自從獲發牌照以來，Bowtie不斷發展並成為倍受信 任的醫療保險公司。很榮幸能夠參與這一間本土初創企業的顛覆性創新之旅，透過科技喚醒公眾對健康保障的意識，進而推廣香港作為金融科技樞紐的獨特優勢。

劉怡翔曾任職金管局及財經事務及庫務局長，領導多項與金融服務業相關的政策和立法事項，並與不同的金融監管機構密切合作以推動香港的金融發展；此外，劉怡翔曾獲金融發展局、強制性公積金計劃管理局、港鐵(066)、香港機場管理局等機構任命為董事會成員。