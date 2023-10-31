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財經
2023-10-31 18:58:13

虛銀動態｜北上消費新趨勢 ZA BANK國慶假交易額增三成

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虛銀動態｜北上消費新趨勢 ZA BANK國慶假交易額增三成

ZA Bank替任行政總裁吳忠豪指，今年暑假開始起，年輕用戶已成為北上消費新力軍。

香港金融科技周2023「大灣區日」(GBA Day)今日在深圳舉行，ZA Bank替任行政總裁吳忠豪於會上市，隨著大灣區加強融合，香港和內地居民往來頻繁，帶動跨境消費等金融服務需求上升，香港金融機構應該持續關注相關政策以及用戶行為趨勢，把握兩地互聯互通帶來的龐大發展機遇。

近四成消費來自18至25歲用戶

他續指，近日港人北上消費成為新熱潮，單是國慶假期期間，香港用戶在內地的日均消費已超越9月整體水平，總交易金額增加近三成，交易次數亦錄得超過四成增長。自今年暑假開始起，年輕用戶已成為北上消費新力軍，近四成消費來自18至25歲用戶，而35歲或以下用戶的消費佔比更高達七成；流動支付方式亦較受用戶歡迎，佔內地消費總交易金額的75%。

北上消費首選深圳

據調查顯示，北上消費首選深圳，其次分別為上海及北京，第四及第五位則為廣州及成都。該行用戶於10月1日至3日期間，以該行信用卡內地消費交易次數升42%，交易金額則升27%。

另外，他總結指，金融科技發展離不開解決用戶的痛點，作為領先業界的虛擬銀行，該行未來圍繞用戶需求，繼續以「一站式數碼金融平台」立足香港、放眼灣區，為未來服務更大市場累積更多經驗和實力，滿足廣大用戶的金融需要。

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