虛銀動態｜北上消費新趨勢 ZA BANK國慶假交易額增三成

香港金融科技周2023「大灣區日」(GBA Day)今日在深圳舉行，ZA Bank替任行政總裁吳忠豪於會上市，隨著大灣區加強融合，香港和內地居民往來頻繁，帶動跨境消費等金融服務需求上升，香港金融機構應該持續關注相關政策以及用戶行為趨勢，把握兩地互聯互通帶來的龐大發展機遇。

近四成消費來自18至25歲用戶

他續指，近日港人北上消費成為新熱潮，單是國慶假期期間，香港用戶在內地的日均消費已超越9月整體水平，總交易金額增加近三成，交易次數亦錄得超過四成增長。自今年暑假開始起，年輕用戶已成為北上消費新力軍，近四成消費來自18至25歲用戶，而35歲或以下用戶的消費佔比更高達七成；流動支付方式亦較受用戶歡迎，佔內地消費總交易金額的75%。