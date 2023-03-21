虛銀動態｜富融銀行推商業銀行服務吸中小企客

騰訊控股(700)戰略投資的虛擬銀行富融銀行(Fusion Bank)宣布，正式推出商業銀行服務，為本地中小企提供網上銀行服務，最快只需24小時批核開戶，大幅省卻親身前往分行遞交大量申請文件的繁瑣過程和時間。

Fusion Bank商業銀行服務將支援24/7全天候存款及即時本地轉帳服務，讓客戶更靈活調動資金。推廣期內，新商業銀行客戶成功開戶可獲豁免開戶費和豁免首6個月內轉帳手續費等。

Fusion Bank執行董事、行政總裁周明指，隨著中小企愈趨數碼化，其營商模式及對金融服務期望亦不斷與時並進。了解中小企使用傳統銀行服務時遇到的挑戰，透過自主研發創新科技為他們提供便捷而全面網上銀行服務以及流暢的開戶和使用體驗，加快普惠金融發展，讓中小企客戶更輕易地、更靈活地管理財務，輕鬆拓展本地以至環球業務。

不設最低結餘要求

此外，Fusion Bank商業銀行戶口不設最低結餘要求，移除了一般傳統銀行所設的開戶門檻。提供包括多貨幣儲蓄戶口、定期存款、轉數快(FPS)、CHATS本地 轉帳、及跨境匯款(TT)覆蓋全球國家及地區的跨境匯款服務。

Fusion Bank商業銀行憑藉多項建基於先進AI及雲端技術，為客戶提供更流暢、更安全銀行服務體驗。其中包括支援線上智能客戶服務功能實時處理和解答客戶疑難，並採用騰訊和Fusion Bank共同研發的創新eKYC身份認證技術，提高識別人臉和影像的精準度，令容錯率、真正通過率等表現有所改善，也令證件鑒偽環節中的人均拍攝次數有所減少，大大提升用戶體驗，實現全線上便捷開戶流程。