虛銀動態｜富融銀行推福兔迎富多重賞

富融銀行(Fusion Bank)續帶來驚喜優惠以回饋客戶支持，推出「福兔迎富多重賞」，包括於推廣期內在WeChat Pay HK(WPHK)首次使用WeFun兌換現金，可參與「瓜分$10萬電子現金券」。

Fusion Bank執行董事、行政總裁周明指，本月已正式踏入開業的第三年，將迎來財富管理及商業銀行服務等全新業務，提供更全面多元服務。他又指，適逢新春佳節，亦是香港與內地通關的大好時機，借此機會透過豐富的新春優惠結合線下活動，營造更如意富足節日。

跨境匯款免收手續費

「福兔迎富多重賞」其他優惠及獎賞包括：即日起至3月31日，跨境匯款免收價值50元匯入手續費、免收最高250元匯出手續費，以及最高800元兌換外幣加跨境匯款現金回贈。另外，Fusion Bank App現支援內地匯款一鍵導入並智慧識別收款人資料，戶口號碼自動匹配收款行，省卻填寫資料繁瑣步驟。

即日起至2月5日，憑個人邀請碼邀請親友開戶，雙方同獲6%加息券(用作港元定存)，邀請人數首三位更可贏得iPhone 14 Pro Max 1TB。

另外，即日起至2月5日憑「FUN11」邀請碼成功開戶，即可於K11 Art Mall線下兌換250「K Dollar」；倘申請「循環易借」貸款，提前還款，慳息兼無罰則，貸款1,000元，每日利息最低為0.128元。