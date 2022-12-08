虛銀動態｜富融銀行開業兩年 客戶數量飆3倍

虛擬銀行富融銀行(Fusion Bank)於本月正式踏入開業兩周年，該行行政總裁周明指，今年上半年，各項業績指標均按年錄得明顯升幅，為未來發展奠下堅實基礎。期內客戶存款規模按年升近九成；客戶數量升近3倍，活躍客戶亦升逾3 倍。

明年推扣帳卡業務

他續指，以該行帳戶綁定Wechat Pay HK(WPHK)的客戶亦升超過2.68倍。另將於明年計劃推出更多新業務，除財富管理外，亦包括中小企業銀行及扣帳卡業務等。

另外，今年首11個月，綁定WPHK的銀行客戶相比去年同期大幅上升114%，以用戶綁定量計，該行成為WPHK透過轉數快(FPS)綁定銀行中排名第一位。亦與騰訊控股(700)旗下多個品牌如JOOX、PUBG Mobile：絕地求生M緊密合作，引領客戶接通繁榮生態圈。最近亦與騰訊優圖成功研發最新電子化認識你的客戶(eKYC)身份認證技術，優化Fusion Bank App的開戶體驗。

周明續指，將持續探索本地金融科技發展潛力，把握粵港澳大灣區多地合作帶來的機遇，利用本身已有的跨境市場優勢和獨有的金融科技生態圈，把業務視野拓闊到大灣區甚至全球資產配置，致力實踐「融通國際，共創未來」願景。

Fusion Bank推出「開業兩周年感謝慶」，全新客戶最高獎賞可高達992元，其中包括即日起至明年1月3日，以邀請碼「711HK」首次成功開立Fusion Bank 戶口的新用戶可獲210元的7-11電子現金券；客戶在推廣期內每成功兌換外幣單筆等值10萬元，可獲80元的現金獎賞等。