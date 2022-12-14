虛銀動態｜平安壹賬通推建造業短期貸款 設以息後本方式

虛擬銀行平安壹賬通銀行推出「企業短期貸款」，以加大對工程及建造業中小企的支援。圖為其網站。

虛擬銀行平安壹賬通銀行指，推出「企業短期貸款」，以加大對工程及建造業中小企的支援，及協助推進本港基建及房屋發展。產品將提供先息後本的還款方式，亦可提早還款免罰款，提高中小企資金周轉彈性。

該企業短期貸款的貸款額最高為300萬元，還款期3至6個月。該行指，有見建築工程項目起動初期，中小企需要投放大量資金，預先墊資應付材料、設備及人工等，難免面對資金不足問題。故將針對建築工程中小企的運作模式，提供先息後本的還款方式，每期只需還利息，本金和末期利息於最後一期還款期歸還，大大紓緩中小企的資金周轉壓力；加上貸款「0」手續費，利息按天計算，更可提早還款免罰款，助中小企靈活調配資金。

無需遞交財務報表、抵押品

此外，特選中小企申請貸款時無需遞交財務報表、抵押品等文件，將中小企現有和過往的工程合同，以及工程完結報告納入其信貸審批過程，更全面及準確地了解中小企的營運狀況及評估其信貸風險，從而提升貸款審批效率。

該行行政總裁兼執行董事費軼明表示，有見政府加大力度增加土地房屋供應，並投放大量資源發展運輸基建，此舉無疑推動工程及建造業的發展；有見及此，推出針對工程及建造業中小企的短期貸款，協助靈活調配資金，承辦更多項目。

另外，由即日起至明年3月31日，合資格中小企客戶成功申請相關產品並提取貸款，可獲全數利息10%回贈，上限為15,000元。