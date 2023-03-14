虛銀動態｜KPay與livi合作 為中小企推金融服務

金融科技初創公司KPay指，與虛擬銀行理慧銀行(livi)達成合作協議，成為其支付服務合作夥伴，同時為全新推出的livi Business商業銀行服務提供數據支持，以協助中小企商戶獲得更便捷及個人化的金融服務。

KPay行政總裁及聯合創辦人陳德群指，是次與livi達成合作協議，發揮透過支 付服務及建構B2B生態系統的數據優勢，聯同livi Business以數碼科技驅動金融服務，同時讓中小微企享受更適時及切合發展需要的金融服務。未來與livi持續深化合作，為商戶帶來更多嶄新產品和服務。

KPay為一家專注發展全方位商務解決方案的金融科技公司，利用前沿技術構建 KPay支付產品、KConnect一站式營運管理平台及KFund中小微企業融資平台。對商戶支付和營運數據的掌握，有助中小企客戶迅速了解業務健康及發展需要，亦可為旗下商戶物色及提供合適增值服務，進一步豐富現有商戶生態系統。

開商業戶口 豁免開戶費用

是次首次與虛擬銀行合作，其商戶由即日起憑邀請碼「kpay#300」於livi手機應用程式開立商業銀行帳戶可豁免開戶費用，而已開通KPay支付服務的 livi Business客戶，亦可獲最多200元的交易費用回贈。

陳德群又指，來季將陸續公布更多與不同金融科技夥伴的合作計劃，繼續優化商戶生態系統，擴展香港以至亞太地區的商戶網絡，並積極探索區內不同的合作機會。