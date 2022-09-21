虛銀動態｜livi bank推livi存宇宙 帶來創新儲蓄概念

虛擬銀行livi bank今日宣布推出簡單、個人化和充滿趣味的儲蓄概念「livi存宇宙」，助客戶定期儲蓄，實現人生目標。透過手機應用程式，「livi存宇宙」可視作為客戶的「智能管家」，以助輕鬆完成特定「儲蓄任務」。該行指旅遊是客戶首要儲蓄目標，故特別推出一系列旅遊優惠和獎賞。

客戶可利用「livi存宇宙」有效地實現儲蓄目標，其中包括同時可訂立最多5 個儲蓄任務，目標金額為1,000至100萬元，並可自由選擇於4至12個月內完成任務；完成特定的儲蓄任務，解鎖專屬禮遇，可獲限量版Mochi NFT收藏藝術品；首5萬元存款，可獲最高1厘的活期年利率等。

livi bank市場總監林明星指，了解客戶需要靈活管理金錢方式，「livi存宇宙」正 正提供個人化體驗，利用簡易工具，逐步實現儲蓄目標。

夥六大旅遊預訂平台推優惠

另外，該行最近的客戶調查顯示，超過一半(52%)指將為未來旅遊計劃而儲蓄，愈來愈多香港客戶已開始計劃下一次的旅程，期待能盡快出遊。將聯同六大領先旅遊預訂平台推出優惠，讓客戶使用livi PayLater Mastercard計劃和預訂行程時可節省更多及儲蓄更多。其中新客戶於指定旅遊預訂平台，可獲最多1,000元現金回贈等。