虛銀動態｜Mox兩周年 新客存款年息最高3厘

虛擬銀行Mox指，為慶祝開業兩周年，即日起至9月底，推出多項「2想不到」獎賞，其以「MOXVIBES」邀請碼成功開立Mox戶口的新客戶，可賺取最多600元，及可享迎新Bonus，予50萬元以內存款，開戶後60日內自動可獲額外2.7厘年利率，即合共最多達3厘年息。兩項推廣優惠可讓每位新客戶賺取最多 3,065元(按合共3厘存款年利率計算)。

Mox行政總裁胡博思(Barbaros Uygun)指，自兩年前正式開業，其目標十分簡單：重塑銀行服務實現無限可能，致力幫助客戶成長，是次推出「2想不到」獎賞，與一眾客戶同慶兩周年這個重要時刻。

新客戶憑「MOXVIBES」邀請碼開立Mox戶口，並於開立戶口當日及其後45天內以Mox Credit累積合資格消費滿2,000元，即可獲最多600元現金獎賞，可以在指定CashBack商戶消費獲高達5% CashBack，而用Mox Credit所進行的合資格消費皆可賺取1%無上限CashBack。

至於現有客戶亦可以在9月完成3項Mox Bonus任務後，在原有 0.3厘基本年利率上，獲得額外0.7厘年利率，即在總計50萬元或以下存款賺取合共1厘年息。

另外，由現在至本月底前，成功申請任何貸款金額或任何還款期數「即時借」、「即時清」及「簽帳分期」客戶，將可自動享有1次2周年大抽獎機會，每名客戶最多可獲取5次抽獎機會，合共25名得獎者將會贏取豐富獎品，包括手提電腦等。