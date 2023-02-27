虛銀動態｜Mox推全新「4合1」服務

虛擬銀行Mox指，推出旗下首個全新「4合1」服務，重塑了整個借貸申請體驗，讓新客戶可以在下載Mox app後幾分鐘內，完成申請「即時借」貸款。此外，亦可以充分運用已批核的信貸額，使財務變得更靈活；使用Mox Card消費時享受吸引的CashBack，以及於存款時可賺取吸引的存款利率。

Mox行政總裁胡博思(Barbaros Uygun)指，一直致力實現普惠金融，並讓產品成為客戶生活日常一部分。隨著客戶信貸及墊款於去年底錄得強勁增長，按年升6倍；以及收到客戶對信貸服務的極度正面回應，觀察到可進一步使服務更加便利的機會。這項「4合1」服務讓新客戶可以在數分鐘內藉著獲批的貸款瞬間提升財務靈活性，為全港市民實現更勝一籌的便利，更在他們有特別財務需要時提供及時的支援。

新客可獲活期年息 6 厘

「4合1」服務，新客戶可獲包括運用減去貸款的剩餘信貸額以Mox Credit作其他貸款服務，包括簽帳分期、卡數「即時清」、使用Mox Credit作轉帳、繳費； 使用Mox Credit消費，可獲1%無限CashBack及在特選商戶消費獲得最多5% CashBack； 藉著參與迎新Bonus及Mox Bonus推廣，可賺取最多6厘存款戶口活期存款年利率。