虛銀動態｜WeLab冀用戶增至5億 擴大東南亞市場

WeLab今年迎來十周年。集團於2013年早著先機，建立全港首個純網上貸款平台WeLend，隨後拓展多元化業務至數碼銀行、B2B業務，並開拓內地、印尼和馬來西亞。現時在四地市場擁有逾6,000萬用戶與超過700間企業客戶，累計總貸款額逾1,000億元，增長規模及速度遠勝新冠疫情前水平。該集團指，隨著金融科技在日常廣泛應用，區內金融科技生態圈發展愈趨全面，下個10年的宏大目標，冀2032年將WeLab亞太區服務人數增至5億用戶。

WeLab 創辦人及行政總裁龍沛智指，過去10年，亞洲金融市場乘著數碼轉型浪潮快速發展。成立以來致力以科技革新大眾的金融服務體驗。有賴團隊群策群力，以及特區政府對本地金融科技生態圈支持，令其能屢創高峰。隨著金融科技逐漸成熟和普及，加上傳統金融服務未能滿足亞洲市場獨特且殷切的需求，預計區內金融科技發展將朝著由B2B(面向企業)，發展至B2B2X(從B2B延伸到任何用戶)模式，將金融服務無縫嵌入到各樣產品和服務，提供一體化的金融體驗。