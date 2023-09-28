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財經
2023-09-28 15:59:55

虛銀動態｜WeLab冀用戶增至5億 擴大東南亞市場

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虛銀動態｜WeLab冀用戶增至5億 擴大東南亞市場

WeLab指，現時四個市場有逾6,000萬用戶與超過700間企業客戶，累計總貸款額逾1,000億元。龍沛智(左)與WeLab資深顧問陳家強(右)。

WeLab今年迎來十周年。集團於2013年早著先機，建立全港首個純網上貸款平台WeLend，隨後拓展多元化業務至數碼銀行、B2B業務，並開拓內地、印尼和馬來西亞。現時在四地市場擁有逾6,000萬用戶與超過700間企業客戶，累計總貸款額逾1,000億元，增長規模及速度遠勝新冠疫情前水平。該集團指，隨著金融科技在日常廣泛應用，區內金融科技生態圈發展愈趨全面，下個10年的宏大目標，冀2032年將WeLab亞太區服務人數增至5億用戶。

WeLab 創辦人及行政總裁龍沛智指，過去10年，亞洲金融市場乘著數碼轉型浪潮快速發展。成立以來致力以科技革新大眾的金融服務體驗。有賴團隊群策群力，以及特區政府對本地金融科技生態圈支持，令其能屢創高峰。隨著金融科技逐漸成熟和普及，加上傳統金融服務未能滿足亞洲市場獨特且殷切的需求，預計區內金融科技發展將朝著由B2B(面向企業)，發展至B2B2X(B2B延伸到任何用戶)模式，將金融服務無縫嵌入到各樣產品和服務，提供一體化的金融體驗。

B2CB2BB2B2X的商業模式拓展

他續指，目標在2032WeLab亞太區的5億用戶提供科技為本的金融服務，除維持現有核心業務外，同時有效地繼續開發新機會，以推動其持續成長。未來發展策略主要有三大方向，包括以靈活多變的商業模式擴大東南亞市場版圖：近年全球經濟重心東移，東南亞作為香港第二大的貿易夥伴，發展機遇良多。早於2018年洞悉印尼的潛力並進軍該市場，為日後區域發展奠定基礎。未來亦將致力拓展更多地區，並以B2CB2BB2B2X的商業模式，如透過嵌入式金融服務等，將金融科技融入用戶的日常生活流程。第一步於年底前在印尼推出BJJ數碼銀行服務；另外，早前亦與滙豐簽訂合作備忘錄，研究在東南亞地區為客戶提供一流創新銀行服務及體驗，並正著手籌備以馬來西亞為首個推出市場。

收入達至多元化

另外，在貸款業務的牢固根基上，將進一步探索更多擴展空間，包括B2B業務及財富管理產品，如與安聯投資合作的智能投資顧問服務，使費用收入及利息收入達至多元化，從而再將資源投放在創新科技，形成可持續的循環，繼續領 先行業。

日後將會繼續促進更多合作共贏關係，深化協同效應，合力擴展金融科技生態圈，令更廣泛用戶可以輕鬆享受金融科技服務體驗。

展望未來，WeLab將繼續放眼亞洲，進一步開拓更全面金融服務，對東南亞市場發展機遇充滿信心，相信能透過跨市場和跨業務合作創造協同效應，接觸更多用戶和擴大規模，從而把在港研發及應用的金融科技技術及專業知識輸出海外，為香港的國際金融中心地位發揮貢獻。

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