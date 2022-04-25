虛銀動態｜WeLab推智能理財顧問服務 虛銀首間

虛擬銀行WeLab Bank(匯立銀行)宣布，已取得香港證監會頒發的第1類(證券交易)牌照及第4類(就證券提供意見)牌照，成為全港首間獲發牌推出智能理財顧問服務的虛擬銀行。該行推出智能理財顧問服務名為GoWealth，現已進入試業階段，供特定客戶先行試用，預計於短期內正式推出市場。

GoWealth是WeLab Bank的財富管理科技方案，結合資產管理公司AllianzGI的專業投資知識。雙方去年初宣布戰略合作，務求結合兩者在金融科技和專業投資管理知識上的優勢，再加上對港人理財習慣和需要的深入了解，冀創造出前所未有的無縫智能理財顧問體驗。

GoWealth將以目標導向(goal-based)方針為產品主軸，透過手機向廣大客戶提供個人化的智能財富管理服務。其他功能包括投資建議、交易及目標管理等，將於服務正式推出時開放予全體客戶。WeLab Bank主席陳家強期望GoWealth能將個人化的智能理財顧問服務送到客戶掌心裡。

安聯投資亞太區機構業務總監曹偉邦認為，港人應先訂立切實可行的理財及投資管理目標，以有系統的方法逐步實現。大眾可以目標三導向的原則，將大型目標分拆為一些較小、較易達成的目標，持之以恆，建立信心和穩定的儲蓄及投資習慣，逐步邁向更遠大的理財目標。