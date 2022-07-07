虛銀動態｜WeLab智能理財顧問服務GoWealth 入場費100元

虛擬銀行WeLab Bank(匯立銀行)宣布，推出智能理財顧問服務GoWealth，成為亞洲主要市場內首間獨立於傳統銀行集團，而推出智能理財顧問服務的全數碼銀行。GoWealth過去兩個月測試期間表現理想，錄得逾6.5萬人次搶先體驗制訂理財目標的流程。客戶調查反映70%試用者表示期待服務正式推出。為回應 市場需求，GoWealth即日起正式推出市場。GoWealth結合金融科技的力量和全球領先資產管理公司之一安聯投資(AllianzGI)專業投資知識，為客戶的理財目標「智動」導航，一站式協助客戶輕鬆達標。

可獲高達 500 元起步資金

GoWealth門檻低至100元，客戶只需在WeLab Bank app上進入GoWealth主頁面，即可以低至100元啟動個人化投資計劃。為慶祝GoWealth正式投入服務，所有新客戶只須成功認購GoWealth投資組合，可獲高達500元起步資金，首 30,000元投資金額可獲認購費全額回贈，最高更可獲回贈最多23,000元。

WeLab Bank行政總裁李家達指，市面上財富顧問產品大部分只服務高淨值客群，而忽視大眾市場理財需要，不少客戶關係經理在客戶買賣投資產品後，便不會再協助客戶追蹤投資表現。有見及此，WeLab Bank致力將財富顧問服務數碼化和普及化，透過GoWealth為大眾提供目標導向一站式投資顧問體驗。

定期更新「目標成功率」

GoWealth的投資建議以12個標準投資組合為基礎，即時模擬組合在12,000個不同市況下長達50 年的前瞻性走勢，從而調較出最適合客戶而「目標成功率」又最高的投資建議。在風險管理方面，GoWealth將定期更新「目標成功率」， 有助客戶更容易理解投資所涉及的風險。系統會追蹤客戶的目標進度，萬一遇上市場波動影響進度，會「智動」提示客戶調整布署。