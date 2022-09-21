虛銀動態｜ZA百萬元抽獎 幸運兒獎金用嚟做乜？

根據市場調查，2017年每7位港人便有1位百萬富翁，到2021年，市場已升格統計千萬富翁，當時發現每13港人就有一位千萬富翁。虛擬銀行ZA Bank「ZA百萬勁抽」8月份幸運兒經已誕生，23歲游泳教練雷先生近日出席頒贈儀式，確認獲贈100萬元。

ZA Bank替任行政總裁兼零售銀行聯席主管吳忠豪指，很高興「ZA百萬勁抽」活動能有深層意義，這不單是普通的銀行宣傳活動，更能切實地為用戶帶來生活上的重大改變。「上月幸運兒終圓買樓夢，今個月幸運兒能重獲新生」。他又指，該行一直「打造有溫度的金融」，不論產品服務或活動均以用戶角度出發，務求帶來更佳體驗，希望至年底的活動能改變更多人生活，在現時氣氛低迷的香港，帶來一點生氣。

至於獲獎的雷先生憶述︰「收到朋友電話以及ZA Bank確認通知時，興奮得在港鐵站內瘋狂亂跑亂叫，之後更不斷打電話予朋友分享消息，都不顧途人目光了！」又笑言︰「原來活動不是『呃人造馬』，只是在便利店用了60多元租了個充電器，便抽中100萬(元)，用戶真有機會抽中！」

他又指，這筆錢可解決燃眉之急，有助還清債務，人生終可重來，「復活了！」他續表示，計劃撥部分奬金予家人，並著手學習投資理財，甚至投放部分於儲蓄保險上，希望令人生多份保障。