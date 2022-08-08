虛銀動態｜ZA Bank推基金投資服務

虛擬銀行ZA Bank正式推出基金投資服務，將成為本港首間涵蓋銀行、投資及保險服務一站式個人綜合理財平台的虛擬銀行。

該行指，推廣期內認購費全免，不含任何隱藏收費、透過ZA Bank App成功開立投資戶口，即可認購基金，全程最快只需5分鐘、基金產品由富蘭克林鄧普頓、聯博及景順等多家基金公司管理，涵蓋不同資產級別、國家及行業，主題包括科技、消費、天然資源、健康及ESG。

香港邁向虛擬銀行 2.0 新時代

ZA Bank行政總裁許洛聖表示，透過全數碼化營運模式，全天候滿足市民理財需要。繼去年首度推出保險服務後，該行銀行服務正式延伸至投資領域，進一步成為一站式綜合數碼金融平台，並推動香港邁向「虛擬銀行2.0」新時代。抱著「做壞規矩 做好銀行」態度，銳意為用戶重新定義基金投資體驗，讓投資變得更簡單自主。

由即日起至9月30日，用戶以ZA Bank App按順序完成3項與基金投資相關任務後，每次可獲贈一個扭蛋，有機會贏取最多1,888元現金獎賞。包括用戶成功開通投資帳戶，可獲最多88元奬賞；首次認購基金達100元或以上，最高可獲800元奬賞；持有基金20個交易日，並維持基金每日餘額在10,000元或以上，最高可獲1,000元奬賞。