虛銀客戶市佔率8.8% 金管局：沒必要引入新參與者

金管局今日發表對虛擬銀行的檢討報告，以審視虛擬銀行的營運情況及其對香港銀行體系的影響。根據檢討結果，虛擬銀行利用科技作為主導的創新銀行業務模式在香港市場得到廣泛接受，截至去年底虛擬銀行合共有220萬名存款客戶，以存款客戶總數計，虛擬銀行在香港所有零售銀行的整體市場佔有率於去年顯著增長至8.8%，反映在汲取客戶方面表現理想。 金管局指，虛擬銀行發展至今已達在香港引入虛擬銀行的3項政策目標，分別為推動金融科技及創新；新的客戶體驗；及促進普及金融。

2021 至 2023 年營運收入增 7 倍 此外，市場對8間虛擬銀行提供的產品及服務反應理想。在業務及財務表現方面，虛擬銀行在開業初期面對挑戰，主要受到新型冠狀病毒疫情爆發的影響，而8間虛擬銀行於去年底均尚未實現盈利。然而，在過去3年虛擬銀行的業務錄得適度增長，營運表現持續改善。從2021至2023財政年度，整體營運收入增長7倍，淨虧損收窄15%。於去年底，虛擬銀行的總資產達499億元，總貸款及墊款195億元，客戶存款375億元。 不過報告指，虛擬銀行仍有待將這股動力轉化為較高的營業額。按客戶存款、貸款與墊款及總資產計，虛擬銀行在香港所有零售銀行的整體市場佔有率於2023年底約為0.3%，仍處較低水平。虛擬銀行在業務方面(就客戶存款、總資產及總貸款而言)有較低的市場佔比，其存款客戶總數方面則有較高的市場佔比，兩者之間差異反映虛擬銀行有機會進一步提升客戶的參與度，鼓勵客戶更積極使用它們提供的各類銀行產品與服務。

維持行業現行架構促進長遠發展 展望未來，報告稱虛擬銀行已具備充分條件，可望憑藉其靈活性和以客戶為本的方法，以實現持續增長。隨著傳統銀行的數碼轉型，銀行體系內數碼創新的上升趨勢將整體提高客戶期望，並促進普及金融。現有8間虛擬銀行將繼續投資科技，並以客戶體驗為優先考慮，因此虛擬銀行間的競爭亦將推動創新及產品優化。在虛擬銀行和傳統銀行多樣化發展的背景下，現階段沒有必要在市場上引入更多新的虛擬銀行參與者，而此舉亦不利於行業的健康發展。