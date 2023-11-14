虛銀平安壹賬通股權易手，陸金所作價9.3億收購｜虛銀動態

陸金所相信平安壹賬通銀行的業務及目標客戶，將與公司現有業務同步，促使公司能透過其營運經驗及技術專長進行業務發展。收購事項將補充公司整體業務布局，為公司創造更大價值。

平安壹賬通銀行為香港8家虛擬銀行之一，專注於中小企客戶，並為首家參與香港按揭證券公司推出的中小企融資擔保計劃的虛擬銀行。截至今年6月底，平安壹賬通銀行的貸款結餘為18億元，資本充足率為100%。

至於今次作出收購的陸金所，曾於本港發展零售業務，主要從事證券交易，手機APP「陸香港」於2020年8月8日正式上線，作為香港線上綜合理財平台提供財富管理服務。2021年7月推出其首個開放式智能投資顧問平台，並於2021年11月推出股票交易功能，最後於2023年1月6日起，無限期暫停註冊、開戶、充值、產品認購、基金定投以及其他新產品或新服務的申請，僅提供資產轉移、資產變現、取現、換匯等服務。