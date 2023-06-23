虛銀2023｜8間虛銀存款一文睇清　一行定存3個月有4.5厘　4虛銀上調定存利率至3.7厘【6月23日更新】

本港近年致力發展數碼金融，2019年金管局共發出8個虛擬銀行（Virtual Bank）牌照。競爭激烈下，各間虛銀均豐富開戶迎新獎賞、高息港元及美元的定期、活期存款等優惠。
現時有6間虛銀上調港元年利率，當中以螞蟻銀行新優惠最多，定存3個月可享4.5厘年利率，但只限指定客戶；亦有3間虛銀提供3.7至3.8厘的高息港元存款。此外，以上資料僅供參考，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。
【6月23日更新】更新各間銀行港元定存資訊
虛銀港元定存優惠利率：
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Mox Bank：港元定存12個月上調至3.5厘
虛擬銀行Mox公布，現時以本金最少1港元，開立定存12及24個月定存，由3.3%上調至3.5%年利率；6個月享3.4%；3個月及1個月則分別享2%及0.3%年利率。
另外，總計為50萬港元或以下的港幣存款可享有0.3％活期存款年利率，而存放於Mox戶口的所有外幣存款則可享有0.01%年利率。
詳情：Mox Bank
平安壹賬通：港元定存14天達4.5%
平安壹賬通最近更新定存優惠，客戶現時開立14天港元定期存款，可享4.5%年利率；1個月享3%；3、4、5、9個月享3.7%；而12個月則享3.4%。
至於一般活期儲蓄年利率，則統一為1.2%。
詳情：平安壹賬通銀行
WeLab Bank：12個月港元定存見3.8厘
WeLab Bank最新推出「GoSave2.0」定期存款優惠，現開立12個月定存，可享3.8厘；10個月見3.7%；9個月為3.2厘；7個月享3.6%；6個月為3厘；3個月及1個月分別為2.5厘及0.5厘。
至於該行活期存款，首100萬港元資金可享0.01%年利率，及額外年利率1.49%，共1.5%。
詳情：WeLab Bank
Livi Bank：12個月定期息率達3.4厘
livi Bank推出定存優惠，現於手機應用程式叙造12個月定存，可獲3.4%息率，至於6個月定存則為3%息率，惟最少叙造20萬以上港元；4個月見2.8%；3個月為2.5%；1個月及7天則分別為0.45%及0.25%。
若叙造500元至20萬港元以下金額，叙造12個月定存，可獲2.4%息率，至於6個月定存則為2%息率；4個月見1.8%；3個月為1.5%；1個月及7天則分別為0.45%及0.25%。
另外，於該行存入活期50萬港元，首5萬元有1%活期年利率，其餘45萬元則獲0.4%年利率；之後金額則為0.125%。
詳情：livi Bank
螞蟻銀行：指定客戶港元定存3個月享4.5%
螞蟻銀行指，客戶如以「AlipayHK」領取消費券，定存3個月即享4.5%，亦無需新資金，限首10萬港元金額。
而當中分為「半馬」及「全馬」，全馬若存入最少10萬港元，參與全馬獎賞最多可賺1,122 元利息；半馬若存入5萬港元獎賞最多可賺561元利息。
至於現時該行普通年利率，存入10萬元或以下為1%；10萬以上至20萬或以下，為0.5%；20萬或以上則採用活期儲蓄賬戶利率，即0.001%。
詳情：螞蟻銀行
天星銀行：6、9及12個月定存均享3.1厘息
天星銀行指， 定期存款方面，6、9及12個月定存均享3.1厘息；至於3個月、2個月及1個月存期則為存期2.95、1.5及0.5厘年利率。
至於現時新客戶成功開戶，首2萬港幣存款可享3.6厘的活期存款年利率，舊客戶可享首2萬元1.2厘息率，2萬以上至30萬可享0.5厘。
詳情：天星銀行
ZA Bank 眾安銀行：定存年利率調低至3.01厘
ZA Bank眾安銀行為本地第一間獲發牌的虛銀，其港元存款設12個月、6個月、3個月及1個月，惟近期有所調低，現時年利率分別為3.01%、2.51%、2.21%及0.1%。
而該行活期息率，首30萬港元存款只享有0.31厘的年利率，30萬港元以上更只得0.01厘。
詳情：眾安銀行 ZA Bank
富融銀行：3及6個月存款可享3.7厘息
富融銀行表示，現時開立3及6個月港元定期存款，利率均達3.7厘，新舊個人銀行客戶均可享此優惠，不設存款額上限。而12個月的定存年利率則為3厘；1個月及1星期分別為0.1厘與0.05厘。
至於該行活期年利率則為0.1%。
詳情：富融銀行
甚麼是虛擬銀行？
虛擬銀行即是指沒有實體，並主要透過網站、手機應用程式，處理提供存款、借貸、申請信用卡或扣賬卡等銀行服務。詳情按此
現時本港有多少間虛銀？
2019年金管局共發出8個虛擬銀行（Virtual Bank）牌照，包括Mox Bank、平安壹賬通、WeLab Bank 、livi Bank、天星銀行、眾安銀行 ZA Bank、富融銀行及螞蟻銀行。詳情按此
虛銀受金管局監管制度保障？
虛銀和傳統銀行一樣，均受金管局監管，亦是「香港存款保障計劃」的成員，用戶的存款可獲最高50萬元的存款保障，即是若虛銀不幸倒閉，客户仍能獲得最多50萬的賠償金。詳情按此