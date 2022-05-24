虧損收窄｜網易雲音樂首季虧損為1.8億人民幣 經調整淨虧損減46%

網易雲音樂(9899)截至3月31日止第一季度虧損收窄89.2%至1.8億元人民幣(下同)，收入增加38.6%至20.7億元，錄得毛利率12.2%，去年同期為負3.6%。經調整淨虧損由截至2021年同期的2.84億元減少46.6%至1.52億元。

在線音樂服務月活躍用戶數為1.8億人，同比及環比基本穩定，本季度的日活躍用戶數/月活躍用戶數比率穩定維持在30%以上。會員付費率達20.2%。截至2022年3月底，雲音樂為其平台上逾45萬名註冊獨立音樂人提供服務，同比增長約70%。同時，在集團的內容庫中，約有200萬首音樂曲目來自其註冊獨立音樂人。

在線音樂服務月活躍用戶數為1.8億人 會員付費率達20.2%

在線音樂服務收入同比增加16.5%至8.8億元，主要由於會員訂閱銷售收入大幅增長。會員訂閱銷售收入由去年同期的5.1億元增加至7.1億元，乃由於在線音樂服務月付費用戶數目增加約1,200萬人至3,670萬人，在線音樂服務每月每付費用戶收入由7.1元減少至6.4元。

社交娛樂服務及其他收入增加61.6%至11.8億元，反映社交娛樂服務月付費用戶數由近44萬人增加至118萬人，社交娛樂服務每月每付費用戶收入減少223.5元至329.8元。

