蛇年換新鈔｜3發鈔銀行今可網上預約　1.14起可供兌換　即睇唱錢攻略(更新)

【1月7日更新】農曆新年將至，又是市民準備換新鈔派利是的日子了！3間發鈔銀行的分行(滙豐、中銀、渣打)將於本月14日至28日提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換，並由今日(7日)起供網上預約兌換新鈔服務。同時，金管局鼓勵市民利用電子支付方式派發利是，主要銀行和電子支付營運商會推出不同的推廣計劃，市民可留意銀行和營運商公布有關計劃的詳情。
為方便市民換鈔，3間發鈔銀行會採取適當的措施，包括：
- 於提供換鈔服務的首3天，即本1月14日至16日，提早營業時間至早上8時，而早上8時至9時將專門用作提供換鈔服務
- 於1月7日起提供網上預約兌換新鈔及「迎新鈔」服務，發鈔銀行將會公布有關服務詳情
- 實施人流管理措施，有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排
發鈔銀行會確保供應
金管局建議市民在前往銀行換鈔前，先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。此外，3間發鈔銀行會確保整個換鈔服務期間的新鈔及「迎新鈔」供應，市民無需在服務開首數天趕往兌換。
蛇年換新鈔｜中銀提供電子利是服務
中銀香港表示，各分行(銀行服務中心、保管箱服務中心、中區分行、機場暢達路分行及荃新天地分行除外)將設有兌換新鈔專窗，以及提供總值港幣 3,000元的「新鈔標準裝」。
- 3,000元的「新鈔標準裝」，包括100張港幣20元及20張港幣50元新鈔供市民兌換。
另外，BoC Pay將繼續提供「Phone 利是」服務，更聯乘海洋公園推出一系列熊貓主題電子利是封。客戶每次可同時發出10封電子利是，與親友分享新春喜悅之餘可賺取積分， 更有機會參與積分大抽獎，抽獎及推廣詳情將於稍後公佈。
蛇年換新鈔｜滙豐再實施自動櫃員機「迎新鈔」提款
滙豐表示，本月14至20日期間會再次實施自動櫃員機「迎新鈔」提款服務，旺角、觀塘及屯門市廣場分行的理財易中心、以及3間流動銀行的自動櫃員機將提供港幣20元及50元「迎新鈔」。客戶亦可使用 PayMe或滙豐流動理財應用程式經「轉數快」派發電子利是。
此外，市民1月7日起亦可在網上預約兌換新鈔套裝，包括總值港幣3,000元新鈔套裝，或新鈔及「迎新鈔」各3,000元、總值港幣6,000元的套裝，即為：
- 總值港幣3,000元新鈔，包括100張港幣20元及20張港幣50元鈔票
- 總值港幣6000元，包含港幣3000元新鈔及港幣3000元「迎新鈔」
蛇年換新鈔｜渣打新鈔套裝
渣打香港表示，由1月7日早上9時起至1月27日，市民可於渣打香港網頁預訂新鈔/迎新鈔套裝，並到所選之分行於指定時段領取。
- 新鈔套裝總值(每套)港幣3,000元，包括港幣20元(100張)及港幣50元(20張)。
- 迎新鈔套裝總值(每套)港幣1,000，包括港幣50元(20張)。
至於優先私人理財及「優先理財」客戶可聯絡客戶服務經理預留新鈔/迎新鈔套裝，以便於所選擇的時間及分行換領。