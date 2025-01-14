蛇年換新鈔｜3發鈔銀行今起換新鈔　「財神」封千元利是派子女　附唱錢攻略(更新)

【1月7日更新】農曆新年將至，又是市民準備換新鈔派利是的日子了！3間發鈔銀行的分行(滙豐、中銀、渣打)今(14日)起至28日提供新鈔及「迎新鈔」服務，以供市民兌換，並且在提供換新鈔的首3日，即本月14日至16日，提早營業時間至早上8時，並從早上8時至9時專門提供換新鈔服務，讓市民毋須到分行外輪候，並設有特快櫃枱兌換新鈔套裝。

蛇年換新鈔｜ 旺角滙豐分行一早排長龍

本報記者今早約8時在旺角的滙豐銀行分行採訪，發現現場人頭湧湧，門外大排長龍，許多是長者。儘管經濟環境不佳，仍有市民照樣兌換1,000元的「黃牛」新鈔，打算送給兒女，並讚揚銀行的換鈔安排十分暢順。