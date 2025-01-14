蛇年換新鈔｜3發鈔銀行今起換新鈔　「財神」封千元利是派子女　附唱錢攻略(更新)

【1月7日更新】農曆新年將至，又是市民準備換新鈔派利是的日子了！3間發鈔銀行的分行(滙豐、中銀、渣打)今(14日)起至28日提供新鈔及「迎新鈔」服務，以供市民兌換，並且在提供換新鈔的首3日，即本月14日至16日，提早營業時間至早上8時，並從早上8時至9時專門提供換新鈔服務，讓市民毋須到分行外輪候，並設有特快櫃枱兌換新鈔套裝。
蛇年換新鈔｜旺角滙豐分行一早排長龍
本報記者今早約8時在旺角的滙豐銀行分行採訪，發現現場人頭湧湧，門外大排長龍，許多是長者。儘管經濟環境不佳，仍有市民照樣兌換1,000元的「黃牛」新鈔，打算送給兒女，並讚揚銀行的換鈔安排十分暢順。
市民朱先生這次兌換了14,000元，包括數張1,000元的「黃牛」。他透露「黃牛」大鈔是封給子女，其餘的利是則封給指定的人，不會隨意封給街外人。
蛇年換新鈔｜市民無懼經濟差：畀開咁多就咁多啦
市民黎小姐就兌換20元、50元及100元的新鈔，合共4,000元新鈔，她表示儘管本港經濟不景氣，仍不會減少封利是的金額：「畀開咁多就咁多啦，除非真係冇能力。」她除了封給家人，還會派利是給相熟的酒樓侍應及保安員：「熟啲嘅咪50，冇咁熟嘅就20。」
另外，市民譚女士則兌換了50元及100元的新鈔，與女兒合共兌換1萬元，希望能開心過農曆新年。
蛇年換新鈔｜滙豐主管：網上登記首日爆滿
滙豐香港區財富管理及個人銀行分區網絡聯席主管陳綺筠指，換新鈔的網上登記首日已爆滿。儘管今年的人流與去年相似，但滙豐預備的新鈔數量較往年略有增加。她還指出，市民對新鈔的需求並未因電子利市的普及而減少。
蛇年換新鈔｜首3日提早營業時間至早上8時
為方便市民換鈔，3間發鈔銀行會採取適當的措施，包括：
- 於提供換鈔服務的首3天，即本1月14日至16日，提早營業時間至早上8時，而早上8時至9時將專門用作提供換鈔服務
- 於1月7日起提供網上預約兌換新鈔及「迎新鈔」服務，發鈔銀行將會公布有關服務詳情
- 實施人流管理措施，有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排
金管局建議市民在前往銀行換鈔前，先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。此外，3間發鈔銀行會確保整個換鈔服務期間的新鈔及「迎新鈔」供應，市民無需在服務開首數天趕往兌換。
蛇年換新鈔｜中銀提供電子利是服務
中銀香港表示，各分行(銀行服務中心、保管箱服務中心、中區分行、機場暢達路分行及荃新天地分行除外)將設有兌換新鈔專窗，以及提供總值港幣 3,000元的「新鈔標準裝」。
- 3,000元的「新鈔標準裝」，包括100張港幣20元及20張港幣50元新鈔供市民兌換。
另外，BoC Pay將繼續提供「Phone 利是」服務，更聯乘海洋公園推出一系列熊貓主題電子利是封。客戶每次可同時發出10封電子利是，與親友分享新春喜悅之餘可賺取積分， 更有機會參與積分大抽獎，抽獎及推廣詳情將於稍後公佈。
蛇年換新鈔｜滙豐再實施自動櫃員機「迎新鈔」提款
滙豐表示，本月14至20日期間會再次實施自動櫃員機「迎新鈔」提款服務，旺角、觀塘及屯門市廣場分行的理財易中心、以及3間流動銀行的自動櫃員機將提供港幣20元及50元「迎新鈔」。客戶亦可使用 PayMe或滙豐流動理財應用程式經「轉數快」派發電子利是。
此外，市民1月7日起亦可在網上預約兌換新鈔套裝，包括總值港幣3,000元新鈔套裝，或新鈔及「迎新鈔」各3,000元、總值港幣6,000元的套裝，即為：
- 總值港幣3,000元新鈔，包括100張港幣20元及20張港幣50元鈔票
- 總值港幣6000元，包含港幣3000元新鈔及港幣3000元「迎新鈔」
蛇年換新鈔｜渣打新鈔套裝
渣打香港表示，由1月7日早上9時起至1月27日，市民可於渣打香港網頁預訂新鈔/迎新鈔套裝，並到所選之分行於指定時段領取。
- 新鈔套裝總值(每套)港幣3,000元，包括港幣20元(100張)及港幣50元(20張)。
- 迎新鈔套裝總值(每套)港幣1,000，包括港幣50元(20張)。
至於優先私人理財及「優先理財」客戶可聯絡客戶服務經理預留新鈔/迎新鈔套裝，以便於所選擇的時間及分行換領。