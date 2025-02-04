蛇年首隻新股古茗 首日招股孖展超購近4倍｜IPO

蛇年首隻新股、內地茶飲連鎖品牌古茗控股(1364)來港上市，並由即日起至本周五招股，擬發售約1.59億股，集資額最多約16億元，以招股價介乎8.68至9.94元、每手400股計，入場費4,016.1元，預計下周三掛牌。高盛及瑞銀為聯席保薦人。
綜合市場資訊，古茗招股首日至少獲券商借出7.78億元孖展，較公開發售的1.58億元，超購3.9倍，當中富途及老虎證券分別借出5.37億元及1.79億元。
引5名基石投資者 包括騰訊
古茗引入5名基石投資者，合共認購7,100萬美元(約5.53億港元)，當中包括騰訊控股(700)旗下Huang River Investment Limited認購2,500萬美元或0.96%。
集團指，集資所得款項淨額約25%用作擴充信息技術團隊及繼續提升業務管理和門店運營的數字化；約25%用作加強供應鏈能力和提升供應鏈管理效率；約20%用作加強品牌建設和與消費者聯繫以及採取多元化方式建立品牌形象及提高消費者認知度；約10%用於持續推行地域加密策略的同時新招聘員工負責加盟商管理，加強對加盟商的支持，並進一步建立緊密的加盟商團體；約10%用作聘用產品研發方面的專家及提升我們的產品研發能力；約10%用作營運資金及其他一般企業用途。