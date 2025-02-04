蛇年首隻新股古茗 首日招股孖展超購近4倍｜IPO

蛇年首隻新股、內地茶飲連鎖品牌古茗控股(1364)來港上市，並由即日起至本周五招股，擬發售約1.59億股，集資額最多約16億元，以招股價介乎8.68至9.94元、每手400股計，入場費4,016.1元，預計下周三掛牌。高盛及瑞銀為聯席保薦人。

綜合市場資訊，古茗招股首日至少獲券商借出7.78億元孖展，較公開發售的1.58億元，超購3.9倍，當中富途及老虎證券分別借出5.37億元及1.79億元。

引5名基石投資者 包括騰訊

古茗引入5名基石投資者，合共認購7,100萬美元(約5.53億港元)，當中包括騰訊控股(700)旗下Huang River Investment Limited認購2,500萬美元或0.96%。