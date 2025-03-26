蜜雪去年純利增四成 門店總數逾4.6萬間 不派息

蜜雪冰城母企蜜雪集團(2097)公布去年底止全年純利44.37億元(人民幣，下同)，按年多39.8%；收入248.29億元，多22.3%；毛利80.6億元，增34.4%，毛利率32.5%，多2.9個百分點；每股盈利12.32元；不派息。

加盟收入升 52.8% 加盟費佔總收入 2.5%

集團去年商品和設備銷售收入增加21.7%，至242.09億元。加盟和相關服務收入升52.8%，至62.01億元。該增長主要得益於門店網絡擴張。而去年集團有2.5%的收入來自於加盟費和相關服務費。

截至去年底，集團現金及現金等價物、定期存款及受限制現金以及以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產為111.095億元，增加63.8%；並無任何計息銀行及其他借款。