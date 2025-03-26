蜜雪去年純利增四成 門店總數逾4.6萬間 不派息

蜜雪冰城母企蜜雪集團(2097)公布去年底止全年純利44.37億元(人民幣，下同)，按年多39.8%；收入248.29億元，多22.3%；毛利80.6億元，增34.4%，毛利率32.5%，多2.9個百分點；每股盈利12.32元；不派息。
加盟收入升52.8% 加盟費佔總收入2.5%
集團去年商品和設備銷售收入增加21.7%，至242.09億元。加盟和相關服務收入升52.8%，至62.01億元。該增長主要得益於門店網絡擴張。而去年集團有2.5%的收入來自於加盟費和相關服務費。
截至去年底，集團現金及現金等價物、定期存款及受限制現金以及以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產為111.095億元，增加63.8%；並無任何計息銀行及其他借款。
去年淨增8914間門店
密雪指，通過超過46,000家的門店網絡服務內地及內地以外的消費者。截至去年底，蜜雪內地門店41,584間，按年淨增8,350間，內地以外門店4,895間，淨增564間。全共為4,6479間，淨多8,914間。
集團指，未來會鞏固在中國現製飲品行業的領先地位，並尋求海外拓展機會，亦會進一步加強打造百年品牌相關基礎設施及運營體系的建設。
蜜雪今日收報410.4港元，升19.4港元或半成。