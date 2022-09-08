融創中國遭入稟申請清盤 融創：單個債權人的激進行為

繼中國恒大（3333）後，再有內地房地產商被入稟申請清盤。據外電報道，停牌逾5個月的融創中國（1918）在香港收到清盤呈請，有關聆訊已排期於11月16日進行，訴訟方包括Chen Huaijun（陳淮軍）及融創中國內地官方接管人等。融創中國就此回應說，截至目前為止尚未收到有關清盤呈請，這次清盤行為是單個債權人的激進行為，該債權人持有金額佔比極小。

由主席孫宏斌擁有的融創中國表示，針對上述債權人未通過信託行而直接發起清盤呈請的法律有效性，有待論證和法院聆訊，該公司將採取一切措施抗辯，強調此清盤呈請不會對公司的生產營運和推進債務重組工作造成實質影響。

融創：對推進債務重組無實質影響

是次呈請的訴訟各方包括Chen Huaijun、Sunac China Holdings Limited（融創中國控股有限公司），以及官方接管人，惟現時尚未清楚案情細節。據商業電台新聞報道，今次提出清盤呈請的Chen Huaijun為內地商人陳淮軍，是安徽金大地房屋開發有限公司總經理，資料顯示他過往亦曾借貸予地產發展商，包括今年5月向朗詩綠色管理（106）提供4500萬美元貸款。

融創受到境內外債務問題影響，無法如期發布去年度全年業績，該股自今年4月1日起停牌至今；公司7月曾經發出公告，表示6月28日接獲聯交所發出的復牌指引，正採取適當措施以符合復牌指引及相關上市規則，將適時刊發進一步公告。