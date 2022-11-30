融創傳向中信信托及華融轉讓上海董家渡項目近九成股權。（資料圖片）

內媒《澎湃新聞》報道，融創中國（1918）已將集團最值錢的「壓箱寶」資產之一「上海董家渡項目」公司股權轉讓予中信信托及華融。

報道指出，融創中國日前已將其持有的泛海建設控股有限公司89.678%股權，轉讓給中信信托及蕪湖華融資本創譽投資中心，中信信託及華融的持股比例分別為64.678%及25%。轉讓完成後，融創持股比例降至10.322%。報道未有提到作價。

上海董家渡項目公司一直是市場焦點，早於2002年由山東首富盧志強掌舵的泛海繁榮以「零成本」，只需承擔地塊拆遷費用取得，該舊改項目涉及董家渡定10號、12號、14號三塊地皮。不過泛海在2018、2019年出現債務問題後，開始陸續變賣資產救亡，最終在2019年以148.87億元（人民幣，下同）向孫宏斌旗下的融創出售上海董家渡項目。

融創因上海董家渡項目公司於2016年被徵費近96億人幣

內媒報道，該公司擁有上海董家渡項目和北京泛海國際項目1號地塊，融創先以三分一地塊發展「融創外灘壹號院」一、二期項目，每平方米賣價超過12萬元，已回款近170億元。餘下未完成開發的土地價值隨樓市水漲船高，卻同時令2016年上海市黃浦區建設和管理委員會對於董家渡項目另外兩塊地皮（12及14號）的房屋徵收費用達到95.77億元，對融創財政上造成負擔。

約1個月前已有報道稱，融創中國、中國華融、中信信託和上海浦發銀行共同簽訂框架協定，合作重組上海董家渡項目。中國華融另外對融創中國還在商議的流動性支援總額最高可達80億元。在此之前，今年2月份，融創中國曾被傳擬將京滬兩地物業出售予信達資產，以回籠資金緩釋流動性壓力，其中上海的資產正是董家渡項目。