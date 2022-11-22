融創境內債重組方案擬提兩展期方案 境外債重組傳遭抵制

融創中國（1918）境外債重組傳遇阻滯，《彭博社》引述消息人士報道，部分離岸債券持有人，抵制融創出台的初步境外債重組及展期計劃，據報持有至少25%離岸債券的一個特設持有人委員會的成員，及其他持有人反對有關計劃。

報道稱，融創初步考慮將約4成的離岸債券，轉換為在香港上市的融創中國股票；對於餘下的6成票據則將公募債最長延期9年，私募債至多延期7年，本金分期償還。消息人士稱，融創的初步計劃草案早在第三季，便已經提交給部分債券持有人，惟方案尚未最終確定，或會根據討論進一步調整。

擬將約 4 成離岸債券轉換股票

不過報道指出有部份債券持有人反對有關計劃，原因是延期太久，債轉股比例高及缺乏足夠抵押品。報道指出融創並無即時回覆。

另外，內地媒體引述知情人士報道，融創中國子公司融創房地產集團的境內債務重組已有初步方案，擬定在12月初進行表決，方案要求50%以上投票同意率才可通過。

據稱，此次融創向債權人提供兩種債務展期方案。對於此前已經展期的債務，將再度展期3.75年至2026年9月；另外，針對目前未展期的債務，將展期4.5年至2027年。

內債展期太長 有債券人指不能接受

融創將從2025年起開始償還本金，每3個月償還一次，前低後高。將在下月9日前利息資本化，首年利息展期半年至1年，償付50%，其餘利隨本清。融創將提供住宅和文旅項目的收益權作為增信措施，不提供抵押及擔保。另外，融創未設置小額優先兌付，有同意費，同意費為債券面額的3%。

有債權人表示，不能接受融創目前提出的方案，展期時間太長，而且前期兌付的比例太少，這對於大額持有的債權人來說沒有意義。

報道指，截至目前，融創房地產存續境內債券及關聯資產抵押擔保證炜（ABS）規模合計約154億元人民幣。