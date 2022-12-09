融創擬將部份債轉股或股權掛鈎工具 孫宏斌：爭取在2023年回歸良性健康發展

融創中國（1918）公布提出交的初步重組框架，集團擬將現有債務中30億至40億美元及股東借款轉換為普通股或股權掛鈎工具，以實現可持續資本結構；又計劃將剩餘現有債務兌換為新的以美元計價公開票據，期限為自重組生效之日起2至8年，預計重組後前兩年的部分利息可以只計提不支付，之後相關利息 再以現金支付。截至目前，集團仍在與債權人小組溝通上述境外重組方案，且尚未就境外重組的條款訂立正式協議。

融創中國繼續停牌，融創服務（1516）今早最多升逾7.5%，最新報4.7元，仍較上日收市價4.56元升逾3%，暫時成交1.60億元。

根據融創今早刊發的公告，截至今年6月底有息負債金額與2021年底相比無重大變動，其中境外有息負債本金額約為110億美元（未經審核）。在該等境外債務中，約37億美元（約佔境外債務總額的34%）的原始到期日為2022年底前。

由於目前的市場情況，融創物業開發板塊的資金流動性受到限制。截至2022年6月底該業務包含其合營及聯營公司的現金餘額合計約為1,200億元（人民幣，下同）（未經審核），其中併表的現金餘額約410億元（未經審核）。該等現金大部分存放於項目層面的監管賬戶。

融創2021年蝕383 億元 人幣

基於各項價設，於未來7年左右，集團連同其合營及聯營公司的開發項目預期產生現金流總額約3,200億元（該金額為償付項目層面債務後的現金流，且未考慮酒店、商業、樂園等持有物業變現的資金流入，截至2021年底，該等資產的賬面價值約1,300億元），此乃基於合理商業假設得出且可能視乎市場情況而變化；上文所述預測現金流總額中約20% 預期可用於境外實體償債。集團於未來7年或更長時間內將視市場情況及資產運營情況可能考慮逐步出售部分資產（如有），預計將使本集團的整體流動性增加600億元。

融創中國同時公布截至2021年全年業績，營業額1,984億元，按年跌14%。盈轉虧蝕383億元，上年同期賺356億元；每股虧損8.27元。不派息。融創中國董事會主席孫宏斌表示，集團將深刻反思過去發展中的不足和問題，吸取經驗教訓，堅決調整。相信隨着中國經濟的持續向好和政府支持行業穩定政策的密集落地，依託堅實的資產質量和多年累積的競爭優勢，集團將盡快完成債務重組和恢復穩定經營，爭取在2023年迴歸良性、健康發展軌道。

截至去年底，集團現金餘額約為692億元，若包含合聯營公司，現金餘額約1,608億元；資本負債比率約為67%，較2020年同期的約49.1%有所上升。