螞蟻及中證監昨已否認 今曰再傳螞蟻最快下月重新遞交上市申請

《路透社》引述兩名知情人士報道，中國國家領導層已初步批准螞蟻集團重啟其首次公開募股(IPO)，這是迄今北京正在放鬆對科技行業的打擊的最明顯跡象。

昨天《彭博》報道，阿里巴巴(9988)持股的螞蟻集團有望重啟上市，中證監已設立工作小組，重新評估螞蟻A股上市的機會，又指螞蟻集團因整改，而被要求成立的金融控股公司，已接近獲批最後階段，但最終能否落實，仍要視乎國家最高領導人的意向。

報道又指，螞蟻最終仍以A加H股上市為目標，集團近日委任港交所主席史美倫為主席，並得到內地監管部門同意，意味上市大計，有機會取得進展。

最終能否落實 要視乎國家最高領導人的意向

不過中證監其後在官網聲明，中證監沒有這方面評估和研究工作，但補充支持符合條件的平台企業在境內外上市。螞蟻集團亦公布，螞蟻集團正在監管部門的指導下專注落實整改工作，目前沒有啟動IPO的計劃。