螞蟻銀行推「全民消費券」活動　有機會領取65元淘寶券｜虛銀動態

螞蟻銀行香港（Ant Bank）宣布，將在6月份推出「全民消費券」活動。該行指，即日起至6月30日期間，年齡介乎18至70歲，而未曾開通PayLater的香港居民，前往AlipayHK app內Ant Bank「全民消費券」活動頁，成功登記即可以獲得高達6000元的「PayLater」消費券獎賞。要注意，受條款及細則約束。

有機會領取高達65元淘寶券

螞蟻銀行指，活動推廣期內成為「PayLater」客戶，更可額外獲得40元的AlipayHK電影禮券；而在淘寶「618年中狂歡節」活動期間，「PayLater」用戶每日中午12時進入手機App首頁內的「618活動 年中狂歡祭」專頁，更有機會領取高達65元淘寶券。