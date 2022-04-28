蠶食血汗錢｜大中華股票挫兩成重傷 MPF今年人均蝕近3萬

躺│著│中│槍 港股今年開局慘淡，恒生指數年初至今大瀉近15%，即使打工仔沒有染指股票投資，亦難倖免於強積金(MPF)損手！受累通脹升溫令中港股過去1個月波動，按強積金顧問公司駿隆的數據指，截至4月23日止本月MPF錄負回報4.5%，人均損手1.1萬元；今年亦失10.5%，累計損手2.7萬元，當中大中華股票累挫兩成。由於本周恒指再瀉3.4%，相信本月最終損手金額有機會再擴大。

懶人基金亦蒸發8%

股票基金中最高資產值的香港股票基金，本月大跌7%，今年則瀉16.1%；至於大中華股票基金本月失8%，今年則蒸發20.1%。即使是投資保守的保證基金，本月亦跌1.4%，今年挫4%。俗稱「懶人基金」的預設投資策略基金，當中80%投資低風險資產的65歲後基金，今年亦損手3%，全年失7.8%，以去年底65歲後基金資產總值216.01億元、55.2萬個帳戶計，平均每個帳戶今年失3,052元，意味退休人士「躺著也中槍」，退休金遭蠶食。

駿隆集團常務董事陳銳隆向媒體表示，在市場多項負面因素下，相信MPF在未來一至兩個月的表現亦難見改善，惟他認為高風險投資者可考慮趁低吸納港股基金，但低風險投資者目前宜避開債券基金。

傳習近平要求GDP超美國

國家主席習近平昨主持中央財經委員會會議，並要求加強基礎建設；同時外媒傳出他向內地官員要求確保今年經濟增速超越美國，以顯示一黨制優於西方自由民主制，及美國政治經濟衰落，而為響應號召，內地政府部門正討論加快大型基建項目建設的計劃。去年最後一個季度，美國經濟同比增長5.5%，增速超過內地經濟的4%。